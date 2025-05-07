Samsung Galaxy S25 Edge Tanıtıldı: İşte Tasarım, Performans ve Fiyatı

Samsung, 2025 yılının ilk Galaxy Unpacked etkinliğinde merakla beklenen Galaxy S25 ailesini tanıttı. Bu serinin en dikkat çeken üyesi ise ultra ince tasarımı ve yüksek performans özellikleriyle dikkat çeken Galaxy S25 Edge oldu. Cihazın özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili detaylar ise teknoloji dünyasında büyük ilgi gördü.

Samsung Galaxy S25 Edge, tasarım konusunda önemli yenilikler sunuyor. Ön tarafta, Galaxy S25 serisi ile benzer bir yapı sergileyen telefon, arka kısmında ise dikkat çeken yeni bir kamera dizilimine sahip. Dikey olarak yerleştirilen iki kamera sensörü ve alt kısımda konumlandırılan küçük LED flaş, cihazın arkasındaki şıklığı tamamlıyor. Ultra ince yapısıyla dikkat çeken Galaxy S25 Edge, titanyum tabanlı üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor. Boyutları ise 159 x 76 x 6,4 mm, ağırlığı ise 162 gram olarak belirlenmiş.

Eşsiz Görüntü Kalitesi

Samsung Galaxy S25 Edge, ekran tarafında da büyük yenilikler sunuyor. Cihazda 6.8 inç büyüklüğünde, FHD+ (1080 x 2400 piksel) çözünürlüğe sahip OLED ekran yer alıyor. Yüzde 89 oranında ekran gövdeye sahip bu ekran, 120 Hz tazeleme hızı ve 2.600 nit tepe parlaklık değeri sunarak, her koşulda yüksek görüntü kalitesi sağlıyor. Ayrıca ekranın altında entegre parmak izi okuyucu sensör bulunuyor.

Hız ve Verimlilik Bir Arada

Galaxy S25 Edge, Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 7 çekirdekli yapısıyla yüksek performans ve enerji verimliliğini bir arada sunuyor. Telefon, 12 GB RAM ve 256 GB ile 512 GB arasında değişen depolama seçenekleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak kapasiteye sahip. Adreno 830 GPU’su ile oyun ve grafik işleme performansı da oldukça iddialı.

Profesyonel Fotoğraflar ve Videolar İçin Tasarlanmış Kamera

Samsung Galaxy S25 Edge, kamera konusunda da dikkat çeken özelliklere sahip. 200 MP çözünürlüğünde geniş açılı ana kameraya sahip olan telefon, OIS desteği ile yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor. Yanında, 50 MP çözünürlük sunan ikinci bir kamera da ultra geniş açı çekimlerinde kullanılacak.

Bu kameralar, 8K video çekim kapasitesine sahip olup, 4K ve 1080p çözünürlüklerde farklı hız seçeneklerinde video kaydı yapabiliyor. Ayrıca 10 MP çözünürlüğünde selfie kamerası, 4K çözünürlükte video çekimi yapabiliyor.

Yapay Zeka Destekli Akıllı Özellikler

Galaxy S25 Edge, Samsung’un en yeni yapay zeka teknolojisi Galaxy AI’ı tam anlamıyla destekliyor. Bu teknoloji sayesinde, Now Brief gibi gelişmiş özellikler kullanıcıya sunuluyor. Ayrıca Circle to Search gibi popüler Galaxy AI araçları da telefona entegre edilmiş durumda. Bu sayede, akıllı telefon kullanımını daha verimli ve kullanıcı dostu hale getiriyor.

Batarya ve Diğer Teknik Özellikler

Samsung Galaxy S25 Edge, batarya tarafında da kullanıcılarını memnun edecek özelliklerle donatılmış. Batarya kapasitesine dair spesifik bir bilgi bulunmamakla birlikte, cihazın enerji verimliliği, işlemcisi ve yapay zeka özellikleri sayesinde uzun süreli kullanım sunmayı vaat ediyor.

Ne Kadar Ücretle Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Galaxy S25 Edge, oldukça güçlü özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Fiyatlandırma konusunda kesin bir açıklama yapılmasa da cihazın premium segmentte yer alacağı tahmin ediliyor. Galaxy S25 Edge’in çıkış tarihi ise yakın bir dönemde duyurulacak. Ancak Samsung’un her yıl düzenlediği Galaxy Unpacked etkinlikleri ve son duyurular göz önünde bulundurulduğunda, cihazın yaz aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy S25 Edge, teknoloji dünyasında yüksek performans ve şık tasarımıyla dikkat çekerken, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak özellikler sunuyor. Bu yeni model, Galaxy S serisinin en iddialı telefonlarından biri olarak öne çıkmaya hazırlanıyor.