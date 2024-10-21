Samsung, katlanabilir modelinin özel bir sürümünü resmen tanıttı. Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition olarak adlandırılan bu yeni model, daha ince ve hafif olarak geliyor. Samsung Galaxy Z Fold6 modeline göre tasarımı ile daha fazla dikkat çeken yeni modelin kamerası ise farklı. Samsung’un pazarlama konusunda yeni bir hamlesi olarak kabul edilen Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition için yüksek özelliklere sahip kameralara yer verilmesi dikkat çekti.

Katlanabilir Modellerde En İyi Kamera Özelliği Sunuluyor

Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition için özel bir kamera kurulumu tercih yapan şirket, katlanabilir modellerdeki en iyi kamera özelliklerine yeni modelinde yer vermiş. Resmi tanıtımlara göre telefonda selfie kamerası 10 MP kalitesinde olacak. Geniş ekrandaki selfie kamerasında ekran açıldığında 4 MP çözünürlük ile destek sağlanıyor.

Asıl yenilik arka kamerada yer alıyor. OIS destekli 200 MP çözünürlüklü ana kameranın kullanıldığı telefonda bu ana kameraya 12 MP ultra geniş açılı kamera ile 3x optik zoom eşlik ediyor. Tüm bunlara ek olarak 10 MP telefoto kamera da unutulmamış. Bu özelliklere sahip kameralar ile kullanıcıların 30 FPS’de 8K çekim yapması mümkün. 60 FPS’de ise 4K çekim yapılabiliyor.

Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition Özellikleri

Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition özellikleri ise şöyle;

Kalınlık: 10,6 mm

Ağırlık: 236 gram

Ekran boyut: Açıldığında 8 inç ekran, kapakta 6.5 inç ekran

RAM ve ROM: 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı

Şarj: 25W kablolu, 15W kablosuz şarj

Batarya: 4.400 mAh

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0

Telefon 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu ile 2 bin 40 dolardan satılacak.