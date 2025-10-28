Samsung Galaxy Z TriFold Sınırlı Ülkelerde Satışa Sunulacak

Samsung, yeni nesil üç katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z TriFold’u önümüzdeki günlerde tanıtmaya hazırlanıyor. Güney Kore’de düzenlenecek APEC 2025 Zirvesi kapsamında resmi olarak görücüye çıkması beklenen cihaz, tüm ülkelerde satışa sunulmayacak.

Popüler teknoloji kaynaklarından Evan Blass’in iddiasına göre Galaxy Z TriFold öncelikli olarak Çin, Singapur, Güney Kore, Tayvan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde piyasaya sürülecek. Diğer ülkelerde satış planlanmıyor.

Yaklaşık 3.000 dolar fiyatla satışa sunulacağı belirtilen Galaxy Z TriFold, Samsung’un şimdiye kadar çıkardığı en yüksek fiyatlı mobil cihaz olacak. Şirketin, yüksek fiyat nedeniyle talep konusunda temkinli davrandığı ve sınırlı sayıda ülkeye odaklandığı düşünülüyor.

Cihazın üretim aşamasının tamamlandığı ancak lansmanın ertelendiği bildiriliyor. Samsung, geniş çaplı satış öncesi kullanıcı ilgisini ve geri bildirimleri değerlendirmeyi hedefliyor.

Galaxy Z TriFold, özellikle üç katlanabilir ekranıyla dikkat çekiyor. Cihazın donanım ve tasarım detayları hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı ancak teknoloji çevrelerinde cihazın yenilikçi bir katlanabilir deneyim sunması bekleniyor.