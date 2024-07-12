Samsung Electronics, Galaxy AI teknolojisine sahip özel üretim Galaxy Z Flip6 akıllı telefonun Olimpiyat Oyunlarına özel sürümünü geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics’in geliştirdiği ve yakın zamanda tanıtımı gerçekleştirilecek olan Galaxy Z Flip6 akıllı telefonlar, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarında yarışmaya hak kazanan yaklaşık 17 bin sporcuya dağıtılacak.

Galaxy Z Flip6 Olimpiyat özel sürümü, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda yarışacak tüm sporcular için özel olarak tasarlandı ve kişiselleştirildi.

Sporcuların Paris’e vardıkları andan itibaren Olimpiyat deneyimini bir üst seviyeye taşımak için tasarlanan versiyon, aynı zamanda özel hizmetler ve faydalı uygulamalardan oluşan kapsamlı bir paketle ön yüklü olarak sunulan ilk ürün olma özelliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil Deneyim İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Pazarlama Müdürü Stephanie Choi, Samsung olarak yaklaşık 30 yıldır Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarıyla sporcularını desteklemek için mobil teknolojinin sınırlarını zorladıklarını belirtti.

Akıllı Galaxy Z Flip6’yı resmi tanıtımından önce ilk elden deneyimleme fırsatı vermenin kendileri için gurur verici olduğunu aktaran Choi, “Geliştirdiğimiz teknolojinin sporcuların Olimpiyat deneyimini görülmemiş bir biçimde dönüştürmesine, Paris’teki anılarını ölümsüzleştirme ve anlamlı bağlar kurabilme yönünde sporcuları desteklemesine katkı sunacak olması bizi de şimdiden heyecanlandırıyor.” ifadelerini kullandı.​​​​​​​