ATMACA Füzesiyle Fiili Atış 10 Mayıs’ta Gerçekleşecek

Türk Donanması, 10 Mayıs 2025’te Sinop açıklarında milli gemisavar füze ATMACA ile ilk atışını gerçekleştirecek. Bu önemli deneme, 6 Mayıs’ta başlayacak olan ve Karadeniz, Marmara, Ege ile Doğu Akdeniz’de icra edilecek DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında yapılacak.

Tatbikata 104 suüstü gemisi, 6 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 52 hava unsuru, SAT ve SAS timleriyle birlikte Kara, Hava ve Jandarma kuvvetlerinden birçok unsur katılacak. Toplamda 120 gemi ve 85 hava aracı görev alacak.

Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Rüştü Sezer, 10 Mayıs’ta Sinop Atış Sahasında, M/G Martı’ya ATMACA füzesi ve yüksek hızlı insansız hava hedeflerine SM-1 füzeleriyle atış yapılacağını açıkladı. Daha önce yapılan atışlar yalnızca geliştirme amaçlıyken, bu atış ilk kez bir tatbikat kapsamında icra edilecek.

ATMACA, Roketsan tarafından geliştirilen ve 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip bir gemisavar füze olarak dikkat çekiyor. İlk test atışı Kasım 2019’da TCG KINALIADA korvetinden başarıyla yapılmıştı. Füze, hedefi 18-20 kilometre mesafeden tespit edebilen aktif radar arayıcı başlığa sahip.

2024 yılında Roketsan, Kale Arge ve Meteksan Savunma ile yeni sözleşmeler imzalayarak füzenin geliştirme sürecini ileriye taşıdı. Ayrıca, kara hedeflerine yönelik “Kara ATMACA” ve denizaltılardan fırlatılabilen “Kapsüllü ATMACA” gibi türevleri de geliştiriliyor. Kapsüllü versiyonun Mart ayında TCG PREVEZE denizaltısından test atışı başarıyla gerçekleştirildi.