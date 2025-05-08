Spotify, Arayüzünü ve Özelliklerini Yeniledi: İşte Yapılan Güncellemeler

Spotify, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik geliştirdiği yeni özelliklerini duyurdu. Müzik dinleme alışkanlıklarını daha kişisel ve kontrol edilebilir hale getirmeyi amaçlayan bu yenilikler, kademeli olarak kullanıcıların hizmetine sunulmaya başlandı. Güncelleme; oynatma listeleri, şarkı sıralamaları ve öneri algoritmaları gibi birçok alanda önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor.

Spotify, özellikle Premium aboneler için sunduğu şarkı sıralama ekranında önemli bir güncellemeye gitti. Kullanıcılar artık çalma sırasındaki şarkıları daha sade ve erişilebilir bir arayüz üzerinden takip edebilecek. Yeni düzenleme, karıştırma, tekrar, akıllı karıştırma ve uyku zamanlayıcısı gibi özelliklere erişimi de kolaylaştırıyor. Ayrıca Spotify, kullanıcıların mevcut sıraya özel olarak önerilen parçaları da görüntüleyebilmesini sağlayarak daha isabetli bir dinleme deneyimi sunmayı hedefliyor.

Gizleme Fonksiyonu Geliştirildi “Erteleme” Özelliği Geldi

Gizleme özelliğinde yapılan geliştirmeyle birlikte, bir şarkının gizlenmesi artık tüm cihazlarda senkronize bir şekilde uygulanacak. Bu sayede kullanıcılar, istemedikleri parçaları bir kez gizleyerek tüm platformlarda dinleme listesinden çıkarabilecek.

Yeni eklenen “Erteleme” seçeneği ise sıkça dinlenmekten bunaltan şarkılara geçici olarak ara vermeyi mümkün kılıyor. Bu özellikle birlikte ertelenen parçalar, 30 gün boyunca kullanıcılara önerilmeyecek ya da karşılarına çıkarılmayacak.

Oynatma Listelerine Genişletilmiş Kontrol Seçenekleri

Oynatma listeleri tarafında da kullanıcıya daha fazla kontrol sunan yeni bir arayüz devreye alındı. Listelerin üst kısmında konumlandırılan “Ekle”, “Sırala” ve “Düzenle” seçenekleri ile kullanıcılar artık listelerine şarkı ekleyebilecek, özel sıralamalar yapabilecek ve liste bilgilerini diledikleri gibi güncelleyebilecek.

Alt menüye eklenen yeni “+” simgesi, kullanıcıların çalma listesi, blend veya jam gibi öğeleri çok daha hızlı bir şekilde oluşturmasını sağlıyor. Bu buton aracılığıyla kullanıcılar, doğrudan karşılarına çıkan seçeneklerden dilediklerini seçerek işlemlerini kısa sürede tamamlayabiliyor.

Spotify ayrıca Avustralya, İrlanda, Güney Afrika ve Birleşik Krallık’ta yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, kullanıcıların beğendiği parçaları türlerine göre otomatik olarak kategorilere ayırarak oynatma listelerine dönüştürmesini mümkün kılıyor. Şu an test sürecinde olan bu yeniliğin global olarak ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.