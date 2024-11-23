Türkiye’den de büyük ilgi gören oyun platformu Steam’de ücretli ve ücretsiz binlerce oyun bulunuyor. Steam’de uygulanan para politikası ve yüksek kur nedeniyle oyun fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Bu nedenle de Steam’deki indirimler ve etkinlikler yakından takip ediliyor. 2024 yılının son etkinliği sonbahar etkinliği olacak. Peki, Steam Sonbahar İndirimleri 2024 tarihleri ne? Steam Sonbahar İndirimleri 2024 ne zaman başlayacak?

İşte Steam Sonbahar İndirimleri 2024 Tarihleri

Steam Sonbahar İndirimleri 27 Kasım tarihi itibariyle başlayacak. 4 Aralık tarihine kadar devam edecek etkinlik kapsamında oyunculara birbirinden farklı oyunlarda yüksek oranda indirimler sunulacak. Üstelik etkinlik sadece indirimlerle sınırlı değil. İndirimlerin yanı sıra Steam Sonbahar İndirimleri 2024 kapsamında özel tanıtımlar, oyunların ücretsiz demo sürümleri gibi pek çok fırsat da sunulacak.

Steam Sonbahar İndirimlerinde Beklenen Oyunlar

Bu yıl Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında hangi oyunların indirime gireceği bilinmiyor. Ancak beklentiler yüksek. AAA oyunların yüksek indirimlere girmesi bekleniyor. Bu oyunlar arasında ise GTA 5, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 ve Elden Ring gibi oyunlar yer alıyor.