Suzuki 22 Yıl Sonra Logosunu Yeniledi

Suzuki Motor Corporation, 22 yılın ardından kurumsal logosunda değişikliğe gitti. Otomotiv sektörünün köklü markalarından biri olan Suzuki, daha modern ve çevre dostu bir görünüme sahip yeni logosunu kamuoyuna duyurdu.

Yeni tasarımda uzun yıllardır kullanılan krom kaplamalı logo yerine parlak gümüş boya tercih edildi. Böylece hem daha çağdaş bir görünüm elde edildi hem de üretim sürecinde çevresel etkilerin azaltılması hedeflendi. Markanın sembolü haline gelen “S” harfi ise düz çizgilerle yeniden tasarlanarak dijital çağın estetiğine uyum sağladı.

Suzuki’nin yeni logosu, 31 Ekim – 9 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Japonya Mobilite Fuarı’nda konsept modeller üzerinde sergilenecek. Şirket, bu değişimin sadece görsel bir yenilik değil aynı zamanda markanın geleceğe yönelik vizyonunun da bir parçası olduğunu vurguluyor.

Suzuki’nin ikonik “S” işareti ilk kez 1 Ekim 1958’de kullanılmaya başlandı. Tasarımıyla Japon kültüründen izler taşıyan sembol, geleneksel tapınak mimarisi ve Japon kılıçlarının keskin hatlarından esinlenerek ünlü tasarımcı Masamichi Tezeni tarafından hayata geçirilmişti.

Logo yeniliğiyle birlikte Suzuki kurumsal sloganında da değişikliğe gitti. Bundan böyle markanın mottosu “By Your Side” yani Türkçe karşılığıyla “Yanınızda” olacak.