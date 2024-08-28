Türkiye’de her yıl büyük ilgi gören Teknofest için 2024 takvimi resmen açıklandı. Etkinliğin nerede olacağı, ne kadar süreceği kapsamlı bir şekilde paylaşılırken Teknofest 2024 için de her şey netlik kazanmış oldu.

Teknofest 2024 Başlıyor!

Türkiye’nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olarak bilinen Teknofest, bu yıl yine birbirinden farklı gelişmeler ve girişimlere sahne olacak. 7’den 77’ye herkesin ilgi gösterdiği etkinlik, bu sefer farklı bir yerde yapılacak ve bu bölgedeki vatandaşlar etkinliğe ilk kez katılma fırsatı elde edecek.

Teknofest 2024 Nerede Yapılacak?

Teknofest 2024 yılında Adana’da yapılacak. 10. kez düzenlenecek Teknofest’in Adana’da yapılacak olması bölgede de heyecan yaratmış durumda. Adana ve civar illerdeki vatandaşlar Teknofest’e daha kolay erişebilecek.

Teknofest 2024 Ne zaman Başlayacak?

Teknofest 2024 2 Ekim 2024 tarihi itibariyle başlayacak. 6 Ekim’e kadar sürecek olan etkinlik için belirlenen yer ise Adana Şakirpaşa Havalimanı olacak. Resmi olarak yapılan duyuruda etkinlik hakkında şunlar söylendi;