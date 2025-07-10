Tesla Araçlara Grok Destekli Yapay Zekâ Asistanı Geliyor

Tesla, sürücüler için araç içi deneyimi zenginleştirmek amacıyla geliştirdiği yapay zekâ destekli asistan Grok’u kullanıma açtı. Tesla’nın mobil uygulamasına entegre edilen bu yeni sistem, bilgi ve eğlence odaklı yapay zekâ özellikleriyle dikkat çekiyor.

Grok, Tesla araçlarda ilk aşamada sadece bilgi-eğlence sistemi kapsamında hizmet verecek. Ancak şirket, ilerleyen dönemlerde bu yapay zekâ destekli asistanın araç kontrol fonksiyonlarıyla entegre edilmesini hedefliyor.

Çoklu dil desteği ile geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması planlanan Grok, doğal dil işleme teknolojisi sayesinde kullanıcılarla daha etkili iletişim kurabilecek. Ayrıca ses tercihi ve çocuklara özel mod gibi özellikler de sistemin sunduğu yenilikler arasında yer alıyor.

Tesla, Grok erişimini kolaylaştırmak amacıyla mobil uygulamasını 4.46.6 sürümüne güncelledi. Sistemi kullanmak isteyen kullanıcıların, aylık 150 TL tutarındaki premium üyelik paketine geçmeleri gerekiyor. Yeni güncellemeyle birlikte, uygulama üzerinden Grok’a hızlı erişim sağlayan bildirim bağlantıları da aktif hale getirildi.