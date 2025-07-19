Tesla, LG M53 Hücreli Yeni Bataryasıyla Menzil Rekoruna Hazırlanıyor

Tesla, elektrikli araçlarındaki batarya teknolojisini yenileyerek menzil konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. LG Energy Solutions tarafından geliştirilen yeni nesil M53 hücreli bataryaların, yılın son çeyreğinde Model 3 ve Model Y araçlarına entegre edilmesi bekleniyor.

Avrupa ve Çin pazarlarında 2021’den bu yana kullanılan 79 kWsa kapasiteli bataryaların yerini alacak olan yeni bataryalar, 84.7 kWsa kapasiteye sahip olacak. Böylece batarya kapasitesinde yaklaşık 6 kWsa’lik bir artış gerçekleşmiş olacak. Ayrıca daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olan yeni hücreler, bataryanın ağırlığını yaklaşık 8 kilogram azaltacak.

Yeni 400V NMC mimarisiyle tasarlanan bataryaların, menzil performansına da doğrudan katkı sağlayacağı ifade ediliyor. Model Y Long Range (çift motorlu) versiyonunda menzilin 32 kilometre artarak yaklaşık 600 kilometreye ulaşması beklenirken, Model 3’te ise menzilin 50 kilometre artış göstererek 750 kilometreye çıkacağı belirtiliyor. Model Y’nin diğer versiyonları için ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeni batarya paketinin şarj hızı ve performansına dair detaylar paylaşılmadı.