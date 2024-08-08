Türkiye’de engellenen platformlar gündem olmaya devam ediyor. Wattpad engeli sonrasında Instagram engeli ile devam eden engellemelerde bugün ise Roblox oyunu engellendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından getirilen engel sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Hükümet kanadı dışında herkesin tepki gösterdiği engelleme kararı konuşulurken farklı bir açıklama geldi. AK Partili isim Hüseyin Yayman yaptığı yeni açıklama ile TikTok kapatılacak mı sorularını gündeme taşıdı. AK Partili Yayman TikTok için ne dedi?

TikTok Kapatılacak mı?

TikTok kapatılacak mı şu an için net olarak bilinmiyor. Ancak yapılan açıklamalar TikTok’un da kapatılacağı yönünde güçlü mesajlar taşıyor. Öyle ki AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın son dakika açıklamalarında TikTok’un Türkiye için ulusal güvenlik meselesi olduğu belirtildi. Bu açıklamalar TikTok’a karşı hükümetin nasıl bir görüşe sahip olduğunu ortaya koyarken TikTok’un kapatılması noktasında BTK’nın alacağı kararın önemli olduğuna dikkat çekildi.

Milletvekili Hüseyin Yayman Kimdir?

Milletvekili Hüseyin Yayman AK Parti’nin Hatay’dan seçilen ismidir. Hüseyin Yayman AK Parti milletvekilliği dışında TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı olarak da görev yapmaktadır.

Milletvekili Hüseyin Yayman TikTok İçin Ne Dedi?

Hüseyin Yayman TikTok’un kapatılması konusunda görüşlerini şöyle dile getirdi;

TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Yapılan paylaşımlar o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki, bunları onaylamak mümkün değil. TikTok’un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok’un kapatılmasını istiyor. TikTok kullanmıyorum. Beni sokakta gören insanlar diyor ki, ‘Bu TikTok’u kapatırsan, cennetin kapısına aralarsın.’ TikTok’tan çok ciddi sayıda eleştiri var, ciddi sayıda şikayet var. TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor ve toplumda artık TikTok paylaşımları bir nefret objesine dönüşmüş durumda.

İşte o açıklamalar;