Türkiye’nin 3 büyük operatöründen birisi olan Türk Telekom, kullanıcılarına ücretsiz hediyeler dağıtıyor. Türk Telekom bedava internet ve indirim kodları Türk Telekom sil süpür ile veriliyor. Ancak milyonlarca kişi tarafından kullanılan bu kampanyada çoğu kişi Türk Telekom sil süpür yok hatasıyla karşı karşıya kalıyor. Peki Türk Telekom sil süpür yok sorunu nasıl çözülür?

Türk Telekom Sil Süpür Yok Çözümü

Uygulamadan çıkarak güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Güncelleme varsa güncellemeyi yükleyerek yeniden deneyin. Güncelleme yoksa uygulamayı yeniden açın ve giriş sonrasında sağ üst köşede yer alan hediye paketine dokunun. Eğer bunlar çözüm olmadıysa Türk Telekom sil süpür yok çözümü için aşağıdaki seçenekleri değerlendirin;