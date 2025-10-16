Türkiye’de 5G Uyumlu Telefonların Güncel Listesi Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yaptığı açıklamayla Türkiye’de 5G sürecinin resmi olarak başladığı duyuruldu. Bakan Uraloğlu, 5G ihalesinin 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirileceğini belirterek teknolojinin ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya gibi büyük şehirlerde devreye alınacağını açıkladı. Türkiye’nin ilk 5G sinyallerinin ise 2026 Nisan ayı başında alınması planlanıyor.

Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde yaklaşık 85 milyon mobil abonenin bulunduğunu, bunların yüzde 26’sının halihazırda 5G uyumlu cihaz kullandığını ifade etti. Son yıllarda piyasaya çıkan pek çok akıllı telefon modelinin 5G teknolojisini desteklediğini belirten uzmanlar, vatandaşların önemli bir kısmının bu geçişe hazır olduğunu vurguluyor.

5G Destekli Samsung Modelleri

Samsung markası, 5G teknolojisini uzun süredir amiral gemisi ve orta segment modellerine entegre ediyor. Şirketin 5G desteği sunan öne çıkan modelleri arasında şu cihazlar bulunuyor:

Galaxy S25 ve S24 serileri

Galaxy Z Fold7, Z Fold6 ve Fold5

Galaxy Z Flip7, Z Flip6

Galaxy S23, S22 ve S21 serileri

Galaxy A73, A56, A55 ve A36 modelleri

5G Uyumlu Xiaomi Telefonlar

Çinli teknoloji devi Xiaomi de 5G’ye en hızlı adapte olan markalardan biri olarak dikkat çekiyor. Firmanın son dönemde satışa sunduğu modellerin neredeyse tamamı 5G bağlantı özelliğine sahip. Listede öne çıkan bazı cihazlar şunlar:

Xiaomi 17, 15, 14 ve 13 serileri

Xiaomi 12 ve Mi 11 modelleri

Xiaomi Mix Flip

Redmi Note 14, Note 13, Note 12 serileri

Redmi K80 ve K70 modelleri

Xiaomi Civi5 Pro

Apple’ın 5G Destekli iPhone Modelleri

Apple, iPhone 12 serisinden itibaren tüm modellerinde 5G desteği sunmaya başladı. Bu kapsamda Türkiye’de 5G altyapısı aktif hale geldiğinde aşağıdaki iPhone modelleri de yeni teknolojiyle uyumlu olacak:

iPhone 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 serileri

iPhone Air

iPhone SE (3. nesil)

5G’nin İlk Kullanım Alanları Belirlendi

5G hizmetinin öncelikli olarak yüksek nüfus yoğunluğuna sahip şehirlerde devreye gireceği açıklandı. Bakanlık, 2026 yılı itibarıyla ülke genelinde aşamalı bir yayılım planı üzerinde çalışıyor. 5G teknolojisiyle birlikte mobil internet hızlarında ciddi artış beklenirken düşük gecikme süresi sayesinde akıllı şehir, otonom araç ve uzaktan sağlık hizmetleri gibi alanlarda da önemli gelişmeler yaşanması öngörülüyor.