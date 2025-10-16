Türkiye’de 5G Uyumlu Telefonların Güncel Listesi Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yaptığı açıklamayla Türkiye’de 5G sürecinin resmi olarak başladığı duyuruldu. Bakan Uraloğlu, 5G ihalesinin 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirileceğini belirterek teknolojinin ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya gibi büyük şehirlerde devreye alınacağını açıkladı. Türkiye’nin ilk 5G sinyallerinin ise 2026 Nisan ayı başında alınması planlanıyor.
Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde yaklaşık 85 milyon mobil abonenin bulunduğunu, bunların yüzde 26’sının halihazırda 5G uyumlu cihaz kullandığını ifade etti. Son yıllarda piyasaya çıkan pek çok akıllı telefon modelinin 5G teknolojisini desteklediğini belirten uzmanlar, vatandaşların önemli bir kısmının bu geçişe hazır olduğunu vurguluyor.
5G Destekli Samsung Modelleri
Samsung markası, 5G teknolojisini uzun süredir amiral gemisi ve orta segment modellerine entegre ediyor. Şirketin 5G desteği sunan öne çıkan modelleri arasında şu cihazlar bulunuyor:
-
Galaxy S25 ve S24 serileri
-
Galaxy Z Fold7, Z Fold6 ve Fold5
-
Galaxy Z Flip7, Z Flip6
-
Galaxy S23, S22 ve S21 serileri
-
Galaxy A73, A56, A55 ve A36 modelleri
5G Uyumlu Xiaomi Telefonlar
Çinli teknoloji devi Xiaomi de 5G’ye en hızlı adapte olan markalardan biri olarak dikkat çekiyor. Firmanın son dönemde satışa sunduğu modellerin neredeyse tamamı 5G bağlantı özelliğine sahip. Listede öne çıkan bazı cihazlar şunlar:
-
Xiaomi 17, 15, 14 ve 13 serileri
-
Xiaomi 12 ve Mi 11 modelleri
-
Xiaomi Mix Flip
-
Redmi Note 14, Note 13, Note 12 serileri
-
Redmi K80 ve K70 modelleri
-
Xiaomi Civi5 Pro
Apple’ın 5G Destekli iPhone Modelleri
Apple, iPhone 12 serisinden itibaren tüm modellerinde 5G desteği sunmaya başladı. Bu kapsamda Türkiye’de 5G altyapısı aktif hale geldiğinde aşağıdaki iPhone modelleri de yeni teknolojiyle uyumlu olacak:
-
iPhone 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 serileri
-
iPhone Air
-
iPhone SE (3. nesil)
5G’nin İlk Kullanım Alanları Belirlendi
5G hizmetinin öncelikli olarak yüksek nüfus yoğunluğuna sahip şehirlerde devreye gireceği açıklandı. Bakanlık, 2026 yılı itibarıyla ülke genelinde aşamalı bir yayılım planı üzerinde çalışıyor. 5G teknolojisiyle birlikte mobil internet hızlarında ciddi artış beklenirken düşük gecikme süresi sayesinde akıllı şehir, otonom araç ve uzaktan sağlık hizmetleri gibi alanlarda da önemli gelişmeler yaşanması öngörülüyor.