vivo, Uygun Fiyatlı Yeni Modeli Y50i’yi Tanıttı: İşte Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Çinli teknoloji üreticisi vivo, bütçe dostu akıllı telefonu Y50i’yi resmen duyurdu. Günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan telefon, uygun fiyatıyla öne çıkıyor.

Yeni vivo Y50i, 6.74 inç boyutunda HD+ çözünürlük sunan bir LCD ekran ile geliyor. 90 Hz tazeleme hızına sahip ekran, maksimum 1.000 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Ön tarafta 5 megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası bulunurken, cihazın yan panelinde parmak izi sensörü yer alıyor.

Cihazın işlemcisi olarak MediaTek Dimensity 6300 tercih edilmiş. Bu işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile destekleniyor. 6.000 mAh kapasiteli batarya, 15W hızlı şarj desteği sunuyor.

Y50i, Android 15 tabanlı OriginOS 5 kullanıcı arayüzüyle çalışıyor ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip.

Arka kamerada dikey olarak konumlandırılmış ikili sensör yer alıyor. Ana kamera 13 MP çözünürlüğünde. İkinci sensörün teknik detayları ise açıklanmadı.

vivo Y50i’nin fiyatı 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip versiyon için 210 dolar olarak belirlendi.