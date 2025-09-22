Pazartesi, Eylül 22, 2025

Son Dakika

Hakkında Soruşturma Başlatılan Mabel Matiz’in İfadesi Ortaya Çıktı 1 saat ago
Kayserispor – Beşiktaş Erteleme Maçının Hakem Kadrosu Açıklandı 2 saat ago
Uşak’ın İçme Suyuna Baltalı Göleti’nden Takviye 2 saat ago
vivo, Uygun Fiyatlı Yeni Modeli Y50i’yi Tanıttı: İşte Teknik Özellikleri ve Fiyatı 3 saat ago
Anadolu Üniversitesi AÖF 2025 Güz Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri Açıklandı 3 saat ago
Berkay Çınar “Teşkilat” Kadrosuna Katıldı 4 saat ago
Son 5 Günde Siber Suç Operasyonunda 170 Şüpheli Yakalandı 5 saat ago
Türkiye Güzeli İdil Bilgen, ABD’de Cerrahi İhtisasına Başladı 5 saat ago
Bitcoin İki Haftanın En Düşük Seviyesine Geriledi 6 saat ago
Tom Holland, Örümcek-Adam Setinde Kazaya Uğradı: Çekimler Durduruldu 6 saat ago

vivo, Uygun Fiyatlı Yeni Modeli Y50i’yi Tanıttı: İşte Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Güçlü batarya ve yüksek yenileme hızına sahip ekranıyla dikkat çeken vivo'nun yeni modeli Y50i tanıtıldı. İşte fiyat ve özellikleri...
Özge Tekeli
3 saat önce
0 0
vivo, Uygun Fiyatlı Yeni Modeli Y50i’yi Tanıttı: İşte Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Çinli teknoloji üreticisi vivo, bütçe dostu akıllı telefonu Y50i’yi resmen duyurdu. Günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan telefon, uygun fiyatıyla öne çıkıyor.

Yeni vivo Y50i, 6.74 inç boyutunda HD+ çözünürlük sunan bir LCD ekran ile geliyor. 90 Hz tazeleme hızına sahip ekran, maksimum 1.000 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Ön tarafta 5 megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası bulunurken, cihazın yan panelinde parmak izi sensörü yer alıyor.

Cihazın işlemcisi olarak MediaTek Dimensity 6300 tercih edilmiş. Bu işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile destekleniyor. 6.000 mAh kapasiteli batarya, 15W hızlı şarj desteği sunuyor.

Y50i, Android 15 tabanlı OriginOS 5 kullanıcı arayüzüyle çalışıyor ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip.

Arka kamerada dikey olarak konumlandırılmış ikili sensör yer alıyor. Ana kamera 13 MP çözünürlüğünde. İkinci sensörün teknik detayları ise açıklanmadı.

vivo Y50i’nin fiyatı 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip versiyon için 210 dolar olarak belirlendi.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX