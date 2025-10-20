Volkswagen, İçten Yanmalı Touareg Üretimini 2026’da Sonlandıracak

Volkswagen, 2002 yılından bu yana ürettiği Touareg modelinin içten yanmalı motorlu versiyonunun üretimini 2026 Mart ayında durdurma kararı aldı. Toplamda 1,2 milyon adet satış rakamına ulaşan model, “Final Edition” adlı özel bir versiyonla veda edecek.

Final Edition, tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Araçta C sütununa işlenen lazer yazılar, iç mekânda özel kabartmalar ve aydınlatmalı kapı eşikleri gibi farklılıklar bulunuyor. Almanya’daki başlangıç fiyatı 75.025 euro olarak açıklandı. Bu özel seri, koleksiyoncular için de öne çıkıyor.

Volkswagen yetkilileri, kararın yalnızca içten yanmalı motorlu Touareg için geçerli olduğunu belirtti. Bu durum, modelin gelecekte elektrikli bir versiyonla geri dönebileceğine işaret ediyor. Touareg ismi, tıpkı Volkswagen’in “ID.” serisi modellerinde olduğu gibi elektrikli araçlarda da kullanılabilir.

Touareg’in üretimden kalkması, platform ortakları olan Porsche Cayenne, Audi Q7 ve Bentley Bentayga modellerinin üretimine etki etmeyecek.