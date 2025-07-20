WhatsApp Durum Reklamları Başladı: Yeni Özelliğin Detayları

Meta çatısı altındaki WhatsApp, Android için yayınladığı son beta sürümüyle reklam dönemini resmi olarak başlattı. Uygulamada hayata geçirilen yenilikler, Durum Reklamları ve Tanıtılan Kanallar özelliklerini içeriyor.

2.25.21.11 kodlu beta güncellemesiyle birlikte Durum Reklamları kullanıma sunuldu. Bu özellikle birlikte iş hesapları ve içerik üreticileri, WhatsApp’ın Durum sekmesi üzerinden sponsorlu içerikler paylaşabilecek. Reklamlar, kullanıcıların takip ettiği kişilerin durum paylaşımlarının arasında gösterilecek ve sponsorlu olduklarını belirten etiketle işaretlenecek.

Kullanıcılar, gösterilen reklam içeriklerine dokunduklarında, normal durumlar gibi görüntüleme imkanına sahip olacak. Ayrıca yeni sürüm, reklamları görmek istemeyen kişiler için engelleme seçeneğini de barındırıyor. Reklam verenleri engelleyen kullanıcıların, aynı reklamlarla tekrar karşılaşmayacağı ifade ediliyor.

WhatsApp’ın dikkat çeken bir diğer yeniliği ise Tanıtılan Kanallar oldu. Bu özellik, kanal sahiplerinin içeriklerini daha geniş kitlelere ulaştırmasını sağlayacak. Halka açık kanallar, WhatsApp’ta öne çıkarılarak daha fazla kullanıcıya erişim fırsatı elde edecek. Sponsorlu kanallar da Durum Reklamları gibi etiketlenecek.

Öte yandan 2.25.19.15 kodlu önceki beta sürümünde, reklam raporlama sistemi geliştirilmişti. Kullanıcıların izledikleri reklamlara dair tarih, reklam veren bilgisi ve reklam içeriği gibi detaylara ulaşmasını mümkün kılan raporlar, yeni reklam dönemiyle birlikte aktif şekilde kullanılabilecek.