WhatsApp, Grup Mesajları İçin Konu Bazlı Cevap Dönemini Başlattı

WhatsApp, grup sohbetlerinde yaşanan mesaj yoğunluğunu azaltmak amacıyla geliştirdiği yeni özelliğini iOS beta kullanıcılarının erişimine açtı. “Konu bazlı cevaplar” adı verilen yenilik, yoğun mesaj akışında kullanıcıların iletişimi daha kolay takip etmesini hedefliyor.

Mart ayında Android beta sürümünde test edilmeye başlanan özellik, artık iOS platformuna da entegre edildi. Geliştirilen sistem, grup içindeki bir mesaja verilen tüm yanıtların ayrı bir başlık altında toplanmasını sağlıyor. Böylece aynı anda birden fazla konunun konuşulduğu gruplarda, mesaj trafiği daha sade bir görünüme kavuşuyor.

Yeni özellikle birlikte mesajların altında kaç yanıt bulunduğunu gösteren bir simge yer alıyor. Bu simgeye dokunulduğunda, kullanıcılar yanıtları özel bir ekranda görüntüleyebiliyor ve konuya dair yeni cevaplar yazabiliyor.

WhatsApp, grup konuşmalarındaki düzensizliği gidermek amacıyla yalnızca bu özellikle sınırlı kalmadı. Uygulama, kısa süre önce ABD’deki bazı kullanıcıları için yapay zekâ destekli mesaj özeti sistemini de devreye aldı. Bu sayede, kullanıcılar okunmamış mesajların özetlerini talep edebiliyor. Söz konusu özelliğin yakında diğer bölgelerde de aktif hale gelmesi bekleniyor.

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre konu bazlı cevaplar özelliği, WhatsApp’ın kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Özellik, ilerleyen dönemde tüm kullanıcılar için genel sürüme entegre edilecek.