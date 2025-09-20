WhatsApp Türkiye’de Hatırlatıcı Özelliğini Kullanıma Sundu

WhatsApp, geçtiğimiz yıl duyurulan ancak bir süredir kullanıma girmeyen “hatırlatıcı” özelliğini Türkiye’de erişime açtı. Kullanıcılar artık belirledikleri saatlerde mesaj hatırlatmaları alabilecek.

Özellik, isteğe bağlı olarak aktif edilebiliyor ve mesajların unutulmasını önlemeyi amaçlıyor. Şu an için dağıtım aşamasında olan yenilik, tüm kullanıcılar için kademeli olarak erişime sunulacak.

Hatırlatıcı özelliği, WhatsApp’ı daha işlevsel hale getirmeyi hedefliyor. Mesajları takip etme ve zamanında yanıt verme konusunda kullanıcı deneyimini iyileştirecek bu ek, özellikle yoğun kullanıcılar için pratik bir çözüm sunuyor.

Türkiye’deki kullanıcılar özelliğe adım adım erişim sağlayacak ve kullanım detayları uygulama içi yönergelerle açıklanacak.