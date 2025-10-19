Pazar, Ekim 19, 2025

Fenerbahçe, Jhon Duran’ın Performansından Memnun Kalmadı 18 dakika ago
Türk Moda Dünyasının Öncü İsimlerinden Zeki Başeskioğlu Hayatını Kaybetti 40 dakika ago
Asgari Ücret İçin Kritik Tarih Belli Oldu: Komisyon 21 Ekim’de Toplanıyor 45 dakika ago
Dolar ve Euro’da Son Durum Ne? 19 Ekim 2025 Güncel Döviz Kurları 1 saat ago
Türkiye’nin En Zengini Değişti: İşte, Forbes Listesinin Başındaki İsimler 2 saat ago
Sitare Akbaş, “Çarpıntı” Dizisinin Kadrosuna Katıldı 2 saat ago
WhatsApp, Yanıtsız Mesajlar İçin Yeni Sınırını Duyurdu 3 saat ago
Şişli’de Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Yakalandı 4 saat ago
İrfan Can Kahveci’ye Süper Lig’den Büyük İlgi 19 saat ago
Galatasaray Başakşehir Maçı Öncesi Muhtemel 11’ler Belli Oldu 20 saat ago

WhatsApp, Yanıtsız Mesajlar İçin Yeni Sınırını Duyurdu

WhatsApp, spam mesajları azaltmak için tanımadık kişilere yanıt almadan gönderilebilecek mesaj sayısını sınırlayacak; kullanıcılar artık mesaj sınırına yaklaşınca uyarı alacak.
WhatsApp, spam mesajları azaltmak amacıyla tanımadıkları kişilere gönderilen yanıtsız mesajlarda sınırlama getiriyor.

Kullanıcılar ve işletmeler, aylık belirli bir sayının üzerinde mesaj gönderemeyecek. Limitin dolmasına yaklaşınca WhatsApp, kalan mesaj hakkını gösteren uyarı penceresi sunacak.

Sistemde yanıt alınan mesajlar sınıra dahil edilmeyecek, böylece ortalama kullanıcı etkilenmeyecek. Uygulama, spamı azaltmak için daha önce tanımadıkları kişileri engelleme, tanıtım mesajlarından aboneliği iptal etme ve istenmeyen gruplardan ayrılma gibi önlemler de almıştı.

