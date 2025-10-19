WhatsApp, Yanıtsız Mesajlar İçin Yeni Sınırını Duyurdu

WhatsApp, spam mesajları azaltmak amacıyla tanımadıkları kişilere gönderilen yanıtsız mesajlarda sınırlama getiriyor.

Kullanıcılar ve işletmeler, aylık belirli bir sayının üzerinde mesaj gönderemeyecek. Limitin dolmasına yaklaşınca WhatsApp, kalan mesaj hakkını gösteren uyarı penceresi sunacak.

Sistemde yanıt alınan mesajlar sınıra dahil edilmeyecek, böylece ortalama kullanıcı etkilenmeyecek. Uygulama, spamı azaltmak için daha önce tanımadıkları kişileri engelleme, tanıtım mesajlarından aboneliği iptal etme ve istenmeyen gruplardan ayrılma gibi önlemler de almıştı.