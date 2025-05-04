WhatsApp’a 8 Yeni Emoji Eklendi

WhatsApp, Android beta sürümünün son güncellemesiyle, kullanıcılara sunulacak yeni emojilerle ilgili önemli bir yenilik yaptı. 3 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan “2.25.15.6” kodlu sürümde, Unicode 16.0’a ait 8 yeni emoji tespit edildi. Bu emojiler, çok yakında tüm kullanıcılar için erişilebilir olacak.

Yeni emojiler arasında, çeşitli ruh halleri ve semboller yer alıyor. WhatsApp kullanıcıları, artık duygusal hallerini daha geniş bir şekilde ifade edebilecekler. Öne çıkan yeniliklerden biri, “yorgunluk” duygusunu daha iyi yansıtacak bir emoji. Bunun dışında, parmak izi sensörü, kurumuş bir ağaç, bir sebze, harp, kürek, sıçrama ve Sark Adası bayrağı gibi farklı semboller de yer alacak.

Meta, yeni emojilerin tam olarak ne zaman genel kullanıma sunulacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.