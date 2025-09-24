WhatsApp’a Çeviri Özelliği Geldi: Mesajlar Anında İstenilen Dile Çevrilebilecek

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, dil engelini ortadan kaldıracak yeni bir özelliği kullanıcıların hizmetine sundu. Artık uygulama üzerinden gelen yabancı dildeki mesajlar, tek dokunuşla anında istenilen dile çevrilebilecek.

Yeni özellik hem Android hem de iPhone kullanıcıları için aktif hale getirildi. Sohbet sırasında farklı dilde bir mesaj alan kullanıcı, mesaja uzun basarak “Çevir” seçeneğini kullanabiliyor. Ayrıca tercih edilen diller cihaz üzerine indirilebildiği için sonraki kullanımlarda hızlı erişim sağlanıyor.

Bireysel, Grup ve Kanal Sohbetlerinde Geçerli

Çeviri seçeneği bire bir konuşmalarda olduğu gibi grup sohbetlerinde ve Kanal güncellemelerinde de kullanılabiliyor. Android cihazlarda ek bir avantaj da sunuluyor: Belirli bir sohbet için otomatik çeviri seçeneği açılarak yeni gelen tüm mesajların anında çevrilmesi mümkün hale geliyor.

Meta tarafından yapılan açıklamaya göre tüm çeviri işlemleri doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştiriliyor. Bu sayede uçtan uca şifreleme sistemi korunmaya devam ediyor ve içeriklere üçüncü taraf erişim sağlayamıyor.

iPhone’da Türkçe Dil Desteği Var

Yeni özellikle birlikte iPhone kullanıcıları çok daha geniş bir dil desteğine erişebiliyor. Türkçe’nin de aralarında bulunduğu 18 farklı dil seçeneği mevcut. Android tarafında ise şimdilik İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dil destekleniyor.

Masaüstü uygulamalarıyla ilgili detaylar ise henüz netlik kazanmadı. WhatsApp’ın Windows, Mac veya web sürümüne çeviri özelliğinin ne zaman ekleneceğine dair resmi bir tarih paylaşılmadı.

Meta, yaptığı açıklamada dünya genelinde 3 milyardan fazla kullanıcıya sahip WhatsApp’ın iletişimi daha erişilebilir hale getirmeyi hedeflediğini vurguladı.