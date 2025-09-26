Xiaomi 17 Pro’nun Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Xiaomi, Çin’de düzenlediği lansmanda merakla beklenen amiral gemisi Xiaomi 17 Pro modelini tanıttı. Yeni cihaz, sahip olduğu ikinci ekran ve güçlü donanımıyla doğrudan iPhone 17 Pro’ya rakip olarak konumlandırıldı.

Xiaomi 17 Pro’nun en ayırt edici tasarım unsuru, arka kamera modülüne entegre edilen 2,7 inçlik küçük ekran oldu. Bu ekran üzerinden saat, bildirimler ve müzik kontrolleri görüntülenebilirken, arka kameralar kullanılarak yüksek kaliteli selfie çekmek de mümkün hale geliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Gücü

Cihazın performans tarafında Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alıyor.

Ön yüzde 6,3 inç büyüklüğünde LTPO AMOLED panel bulunuyor. 120 Hz yenileme hızına sahip olan ekran, 3.500 nit tepe parlaklık değeriyle öne çıkıyor.

Leica İş Birliğiyle Gelişmiş Kameralar

Xiaomi, bu modelde Leica ortaklığını sürdürdü. Dörtlü kamera sisteminde 50 MP ana sensör, 50 MP 5x periskop telefoto lens, 50 MP ultra geniş açı kamera ve 50 MP ön kamera yer alıyor. Yeni kaplama teknolojisi sayesinde lenslerdeki yansımanın azaltıldığı belirtildi.

Batarya ve Şarj Özellikleri

Telefon, 6.300 mAh kapasiteli bataryadan güç alıyor. 100W kablolu, 50W kablosuz ve 22,5W ters kablosuz şarj desteği bulunuyor. Standart Xiaomi 17 modelinde 7.000 mAh pil tercih edilirken, Pro versiyonunda ikinci ekran ve periskop lens nedeniyle batarya kapasitesinde kısmen küçülmeye gidildiği aktarıldı.

Xiaomi 17 Pro Teknik Özellikler

Ekran: LTPO AMOLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3.500 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 50 MP ana + 50 MP 5x telefoto + 50 MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 6.300 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz

Boyut ve Ağırlık: 151.1 x 71.8 x 8 mm, 192 g

Xiaomi 17 Pro Fiyatları

12 GB + 256 GB: 4.999 yuan (~700 dolar)

12 GB + 512 GB: 5.299 yuan (~742 dolar)

16 GB + 512 GB: 5.599 yuan (~784 dolar)

16 GB + 1 TB: 5.999 yuan (~840 dolar)