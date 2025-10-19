Pazar, Ekim 19, 2025

Son Dakika

Trafik Kanununda Devrim Gibi Değişiklik: ‘Dur’ İhtarına Uymayana 200 Bin TL Ceza! 1 saat ago
4 Milyar Dolarlık Satış Hamlesi: Kering, Güzellik Birimini L’Oréal’e Devretmeye Yakın 2 saat ago
Bilim İnsanları Suyun Yeni Buz Fazını Keşfetti 2 saat ago
Xiaomi Redmi Watch 6 Tanıtıldı 2 saat ago
2026 Dünya Kupası’na Katılacak Takımlar Belli Oluyor 3 saat ago
MrBeast, Kripto Para ve Dijital Bankacılık Sektörüne Giriyor 4 saat ago
Alpet Akaryakıt, Nakkaş Holding’e Satıldı 5 saat ago
Galatasaray Fenerbahçe Basketbol Derbisi Saat Kaçta? 6 saat ago
Fenerbahçe, Jhon Duran’ın Performansından Memnun Kalmadı 6 saat ago
Türk Moda Dünyasının Öncü İsimlerinden Zeki Başeskioğlu Hayatını Kaybetti 6 saat ago

Xiaomi Redmi Watch 6 Tanıtıldı

Xiaomi, Redmi Watch 6 modelini tanıttı. 2,07 inç AMOLED ekran, alüminyum gövde ve tek şarjla 24 güne kadar pil ömrü sunan cihaz, farklı renk ve kayış seçenekleriyle satışa çıkacak.
Özge Tekeli
2 saat önce
0 0
Xiaomi Redmi Watch 6 Tanıtıldı

Xiaomi, giyilebilir teknoloji ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Şirket, uzun pil ömrü ve gelişmiş ekran özellikleriyle öne çıkan Redmi Watch 6 akıllı saatini resmi olarak tanıttı. Yeni model, şık tasarımı ve dayanıklı yapısıyla birlikte serinin en iddialı üyelerinden biri olarak konumlanıyor.

Geniş AMOLED ekran ve ince çerçeve tasarımı

Redmi Watch 6, 2,07 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Always On Display (AOD) desteğine sahip bu panel, kullanıcıya sürekli görünür saat deneyimi sunarken enerji verimliliğini koruyor. Ekran çevresindeki yalnızca 2 mm kalınlığındaki çerçeveler, önceki modele göre daha geniş bir görüntü alanı sağlıyor.

Alüminyum gövde, zarif ve hafif yapı

Yeni akıllı saat, yüksek dayanımlı alüminyum kasasıyla hem sağlamlık hem de estetik açıdan öne çıkıyor. Xiaomi, tasarım tarafında önceki nesle göre belirgin değişiklikler yaparak gövdeyi daha ince ve hafif hale gettirdi. Saatin düz kenar tasarımı ve kurma kolunun altına eklenen ikinci fiziksel tuş, kullanım deneyimini iyileştiren detaylar arasında yer alıyor.

Redmi Watch 6, tek şarjla 24 güne kadar kullanım süresi sunarak serinin en uzun pil ömrüne sahip modellerinden biri oldu. Bu performans, cihazın güç tasarrufu odaklı işlemcisi ve optimize edilmiş yazılımıyla destekleniyor.

Renk seçenekleri ve uyumlu kayışlar

Yeni model, farklı renk ve kayış seçenekleriyle kullanıcıların tarzına uygun kişiselleştirme imkânı sunacak. Xiaomi, aksesuar tarafında da esnek bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

Redmi Watch 6, Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonu Redmi K90 Pro Max ile birlikte piyasaya sürülecek. Ürünün satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX