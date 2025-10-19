Xiaomi Redmi Watch 6 Tanıtıldı

Xiaomi, giyilebilir teknoloji ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Şirket, uzun pil ömrü ve gelişmiş ekran özellikleriyle öne çıkan Redmi Watch 6 akıllı saatini resmi olarak tanıttı. Yeni model, şık tasarımı ve dayanıklı yapısıyla birlikte serinin en iddialı üyelerinden biri olarak konumlanıyor.

Geniş AMOLED ekran ve ince çerçeve tasarımı

Redmi Watch 6, 2,07 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Always On Display (AOD) desteğine sahip bu panel, kullanıcıya sürekli görünür saat deneyimi sunarken enerji verimliliğini koruyor. Ekran çevresindeki yalnızca 2 mm kalınlığındaki çerçeveler, önceki modele göre daha geniş bir görüntü alanı sağlıyor.

Alüminyum gövde, zarif ve hafif yapı

Yeni akıllı saat, yüksek dayanımlı alüminyum kasasıyla hem sağlamlık hem de estetik açıdan öne çıkıyor. Xiaomi, tasarım tarafında önceki nesle göre belirgin değişiklikler yaparak gövdeyi daha ince ve hafif hale gettirdi. Saatin düz kenar tasarımı ve kurma kolunun altına eklenen ikinci fiziksel tuş, kullanım deneyimini iyileştiren detaylar arasında yer alıyor.

Redmi Watch 6, tek şarjla 24 güne kadar kullanım süresi sunarak serinin en uzun pil ömrüne sahip modellerinden biri oldu. Bu performans, cihazın güç tasarrufu odaklı işlemcisi ve optimize edilmiş yazılımıyla destekleniyor.

Renk seçenekleri ve uyumlu kayışlar

Yeni model, farklı renk ve kayış seçenekleriyle kullanıcıların tarzına uygun kişiselleştirme imkânı sunacak. Xiaomi, aksesuar tarafında da esnek bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

Redmi Watch 6, Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonu Redmi K90 Pro Max ile birlikte piyasaya sürülecek. Ürünün satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.