YouTube, İki Kişilik Premium Abonelik Planını Test Sürecine Aldı

YouTube, daha uygun fiyatlı bir alternatif sunmak amacıyla iki kişilik yeni bir Premium abonelik modeli üzerinde çalışıyor. Aile planından daha ekonomik olan bu seçenek, belirli ülkelerde sınırlı kullanıcılarla test sürecine girdi.

Yeni plan kapsamında kullanıcılar, tek bir abonelik ücretiyle Premium hizmetleri iki hesap arasında paylaşabiliyor. Bu özellikten yararlanabilmek için her iki kişinin de en az 13 yaşında olması ve aynı Google aile grubunda yer alması gerekiyor.

Hindistan, Fransa, Tayvan ve Hong Kong’da test edilen plan, özellikle aile planlamasından daha az kişi için uygundur. Hindistan’da belirlenen fiyatlara göre iki kişilik YouTube Premium aylık 219 rupi (yaklaşık 2,60 dolar), YouTube Music Premium ise 149 rupi (yaklaşık 1,77 dolar) seviyesinde. Bu rakamlar, bölgesel fiyatlandırma kapsamında belirlendiği için ülkelere göre farklılık gösterebilir.

Halihazırda sunulan aile planı, altı kişiye kadar destek sunarken yeni model daha küçük gruplar için tasarlanmış durumda.

Platform, ücretli abonelikleri artırmak adına son dönemde reklam engelleyici kullanan hesaplara yönelik çeşitli sınırlamalar da getirmişti. İki kişilik Premium planın, bu stratejinin bir parçası olarak kullanıcı sayısını artırması bekleniyor