YouTube Premium Aile Planında Yeni Dönem: Ortak Kullanım Sınırlanacak

YouTube, Premium Aile planı kullanıcılarına yönelik yeni bir düzenleme getirdi. Buna göre aile planına dahil olan üyelerin artık aynı adreste ikamet etmesi zorunlu hale geldi. Şirket, aboneliklerin denetimini sıkılaştırarak farklı konumlardan erişim sağlayan kullanıcıları tespit etmeye başladı.

Premium Aile planı, beş kişiye kadar reklamsız YouTube ve YouTube Music erişimi sunuyordu. Daha önce bu üyelerin aynı evde yaşaması kuralı sıkı şekilde uygulanmasa da yeni denetimlerle birlikte kurala uyum sağlanması bekleniyor.

Bazı kullanıcılar, “Premium üyeliğiniz duraklatılacak” başlıklı e-postalar almaya başladı. E-postalarda, aile planındaki üyelerin plan yöneticisiyle aynı adreste bulunmadığı tespit edilirse 14 gün içinde ayrıcalıkların iptal edileceği bildiriliyor. Kullanıcılar doğrulama işlemini tamamlamazsa, aile grubunda kalmaya devam etseler de reklamsız hizmetten faydalanamayacak.