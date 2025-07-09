Gençlere Ücretsiz Tatil Fırsatı: Seyahatsever Başvuruları Başladı

Gençlerin seyahat etme imkanını artırmayı amaçlayan Seyahatsever başvuruları 3 Temmuz 2025 tarihinde başladı. 18-30 yaş aralığındaki gençler, 7 Temmuz ile 24 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak bu program kapsamında ücretsiz konaklama hakkı elde edebilecek.

Rezervasyon işlemleri, 444 0472 numaralı telefon üzerinden yapılabilir. Başvuru sırasında katılımcıların doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası gibi bilgileri verilerek rezervasyon oluşturuluyor. Rezervasyon sorgulama ise https://e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Programa dahil olan gençlerden yurda giriş sırasında kimlik kartlarının fotokopisi talep ediliyor.

Proje kapsamında konaklamalar ücretsiz sağlanacak. Aynı şehirde yaz dönemi boyunca maksimum beş gece kalma imkanı sunulurken, farklı şehir ve ilçelerdeki yurtlardan faydalanmak isteyen gençler için kota uygulanmayacak. Katılımcıların en fazla iki aktif rezervasyonu bulunabilir.

Konaklama şartları doğrultusunda odalarda sadece konaklama hizmeti sunulacak; kahvaltı veya yemek hizmetleri verilmeyecek. Yurtlara giriş ve kayıt işlemleri her gün 17:30 ile 23:00 saatleri arasında yapılabilir. Konaklama süresi bitenler ise odalarını en geç saat 12:00’de boşaltmakla yükümlü.

Yurtlarda odalar her gün 13:00 ile 17:30 saatleri arasında temizlik için boşaltılacak. Ayrıca huzur bozucu davranış sergileyen katılımcıların programa devam etmesi engellenerek misafirlikleri sonlandırılacak.