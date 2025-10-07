PPG 2026’nın Rengini Duyurdu

PPG, 2026 yılı için renk trendini belirledi. Şirket, bu yılın rengi olarak doğadan esinlenen “Secret Safari” adlı sarı-yeşil tonunu açıkladı. Uzmanlar tarafından “yaşam enerjisi ile doğallık arasında kusursuz bir denge” olarak tanımlanan bu ton, iç mekânlardan otomotiv sektörüne kadar birçok alanda etkisini gösterecek.

PPG’nin global tasarım ekibi tarafından seçilen Secret Safari (PPG1110-4), bir yılı aşkın süren araştırma ve değerlendirme sürecinin ardından belirlendi.

Çalışmalar kapsamında dünya genelindeki tasarım akımları, tüketici eğilimleri ve malzeme inovasyonları analiz edildi. Modern yaşamın dinamizmini yansıtan ancak aynı zamanda doğayla bağlantı kurma isteğini de barındıran ton seçildi.