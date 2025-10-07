PPG 2026’nın Rengini Duyurdu

Salı, Ekim 7, 2025

PPG, 2026 yılının rengini doğadan ilham alan sarı-yeşil tonundaki “Secret Safari” olarak açıkladı.
Özge Tekeli
55 dakika önce
PPG, 2026 yılı için renk trendini belirledi. Şirket, bu yılın rengi olarak doğadan esinlenen “Secret Safari” adlı sarı-yeşil tonunu açıkladı. Uzmanlar tarafından “yaşam enerjisi ile doğallık arasında kusursuz bir denge” olarak tanımlanan bu ton, iç mekânlardan otomotiv sektörüne kadar birçok alanda etkisini gösterecek.

PPG’nin global tasarım ekibi tarafından seçilen Secret Safari (PPG1110-4), bir yılı aşkın süren araştırma ve değerlendirme sürecinin ardından belirlendi.

Çalışmalar kapsamında dünya genelindeki tasarım akımları, tüketici eğilimleri ve malzeme inovasyonları analiz edildi. Modern yaşamın dinamizmini yansıtan ancak aynı zamanda doğayla bağlantı kurma isteğini de barındıran ton seçildi.

