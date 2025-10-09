Türkiye’de Beş Yeni Sulak Alan Koruma Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin doğal zenginliğine katkı sağlayacak yeni koruma kararlarını duyurdu. Bingöl, Çanakkale ve Bilecik illerinde yer alan beş alanın “Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan” statüsüne kavuştuğunu açıklayan Yumaklı, böylece ülkedeki korunan sulak alan sayısının 136’ya yükseldiğini bildirdi. Mahalli öneme sahip sulak alanların sayısı ise 58’den 63’e çıktı.

Bakan Yumaklı, sulak alanların ekosistem açısından taşıdığı kritik öneme dikkat çekerek bu alanların temiz su kaynaklarının korunmasından iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına kadar birçok yönden hayatı desteklediğini vurguladı. Yumaklı, “Ülkemizin doğal varlıklarını korumak, gelecek nesillere aktarılacak en değerli miraslardan biridir. Bu doğrultuda yürüttüğümüz projeler ve eylem planlarıyla sulak alanlarımızı korumaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeni Koruma Alanları: Gölbaşı, Kavak Deltası, Çardak Lagünü, Suvla Lagünü ve Beşgöller

Yeni ilan edilen alanlar arasında Bingöl’ün Adaklı ilçesindeki Gölbaşı Gölü, pınarlar ile yağmur ve kar sularıyla beslenen doğal yapısıyla öne çıkıyor. Göl çevresinde bey sümbülü, saz ve kamış gibi bitkilerin yanı sıra angut, ibibik, yeşilbaş ve saz bülbülü gibi kuş türleri gözleniyor.

Çanakkale’de ise üç farklı bölge “Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan” kapsamına alındı. Kavak Deltası, Ege Denizi’ne dökülen Kavak Çayı’nın oluşturduğu doğal deltada yer alıyor. Kıyısal tatlı su lagünleri ve bataklıklarıyla dikkat çeken deltada, üçü bölgesel endemik olmak üzere 45 bitki türü bulunuyor. Kuş göç yolları üzerinde yer alan alanda bugüne kadar 247 farklı kuş türü tespit edildi.

Çardak Lagünü, Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazı’nın kesiştiği noktada bulunuyor. Yaklaşık 3 metre derinliğe sahip lagün; flamingo, sütlabi, kuğu ve kulaklı batağan gibi 111 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bölgede ayrıca deniz börülcesi ve kum zambağı gibi bitkiler yetişiyor.

Suvla (Tuz) Lagünü ise Gelibolu Yarımadası’nda yer alıyor ve Çanakkale’nin en önemli kuş toplanma ve beslenme alanlarından birini oluşturuyor. Göl çevresinde lavanta, tülpembe kum zambağı gibi bitkiler ve dikkuyruk, kaşıkçı, pasbaş patka, suna ve flamingo gibi kuş türleri bulunuyor.

Bilecik’teki Beşgöller Sulak Alanı, Sakarya Nehri kıyısında, kum alımı sonrasında oluşan beş gölden meydana geliyor. Bölgede su mercimeği, saz ve sandalye sazı gibi bitkilerin yanı sıra alaca balıkçıl, gri balıkçıl ve gece balıkçılı gibi türler gözlemleniyor.

Bakan Yumaklı, son yıllarda yapılan çalışmalarla koruma altına alınan alan sayısının sürekli arttığını belirterek, “Türkiye’nin her köşesinde doğayı korumak için çabamızı sürdürüyoruz. Yeni sulak alan ilanlarıyla ülkemizin ekolojik zenginliğini geleceğe taşıyacağız.” dedi.