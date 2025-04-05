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“1. Serdivan Kitap Fuarı” kapılarını açtı haberi

SAKARYA (AA) - Serdivan Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Serdivan Kitap Fuarı" açıldı.Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fuarın açılışına, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Ert...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“1. Serdivan Kitap Fuarı” kapılarını açtı haberi

Serdivan Belediyesi tarafından düzenlenen “1. Serdivan Kitap Fuarı” açıldı.

Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fuarın açılışına, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Doğan, çocukların kitapla büyümesinin önemine dikkati çekerek, “Bu fuar, yazarlarla birebir temas kurma, ilham alma ve kültürel etkileşim için büyük bir fırsat.” dedi.

Yavuz da okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasının toplumsal bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Kocacık da kitapların toplumun hafızasını taşıyan en önemli araçlar olduğunu ifade ederek, “Gençlerimizi kitaplarla buluşturmak dijital çağda her zamankinden daha önemli.” diye konuştu.

Çelik ise fuarın sadece bugünü değil, geleceği de hedeflediğini belirterek, “Serdivan, iki üniversitesiyle birlikte eğitim ve kültürde güçlü bir potansiyele sahip. Bu fuarı her yıl daha da büyüterek, ulusal ve uluslararası çapta bir marka haline getirmeyi planlıyoruz.” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından fuar alanındaki stantları gezen protokol üyeleri, katılımcılarla sohbet etti.

13 Nisan'a kadar açık olacak fuarda, yazar söyleşileri, imza günleri, paneller ve konferanslar düzenlenecek.

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