28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyelerinden Beyazıt Meydanı’nda açıklama: haberi

28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyeleri, 28 Şubat “postmodern darbesi”nin 28. yılı dolayısıyla İstanbul Üniversitesinin Beyazıt Kampüsü önünde basın açıklaması yaptı.

Meydanda toplanan platform ile bazı sivil toplum örgütlerinin üyeleri, ''28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız'' yazılı pankart açtı.

Burada, Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Birliği adına açıklama yapan Platform Başkanı Şerife Kaya, 28 yıl sonra yine Beyazıt Meydanı'nda İstanbul Üniversitesinin önünde olduklarını belirterek, “Bu meydan ve bu üniversite, o karanlık ve soğuk günleri iliklerine kadar yaşamış bizlerin hafızasında derin izler bırakan, hem zulmün hem de direnişin simgesi olmuş, karanlık bir vesayet dönemine canlı şahitlik etmiş bir yerdir.” diye konuştu.

Yaşadıklarını unutmamak ve unutturmamak istediklerini söyleyen Kaya, toplumsal hafızayı canlı tutmak ve halen süren mağduriyetlerini kamuoyuyla paylaşmak için toplandıklarını aktardı.

Kaya, 28 Şubat'ın, diğer darbelerde olduğu gibi kökü dışarda bulunan uluslar üstü bir projenin Anadolu ayağı olduğunu vurgulayarak, “28 Şubat 1997, MGK kararlarıyla ete kemiğe bürünen bir kaos planıydı. Bu kaos planıyla toplumu hırpalayıp darbeye mukavemet edemez hale getirmek amaçlanmıştı.” dedi.

Kaya, 28 Şubat döneminde temel insan hakları, hukuk ve ifade özgürlüğünün rafa kaldırıldığını belirterek, “Toplumun dinini öğrenme ve inandığı gibi yaşama hakkını elinden almak için İmam Hatiplerin orta kısımları ve Kur'an kursları o dönemde kapatıldı. İmam Hatip liselerinin önünü kesmek için bütün meslek liselerine katsayı zulmü uygulanarak üniversite sınavlarında puanları kırıldı.” diye konuştu.

– “En temel insan haklarından olan eğitim hakkı engellendi”

O dönemde en temel insan haklarından olan eğitim hakkının engellendiğini anlatan Kaya, “Bir tarafta 'Haydi Kızlar Okula' kampanyası yürütülürken diğer taraftan başörtülü kızlar İmam Hatip liselerinde ve üniversitelerde kapıdan içeri alınmadı, derslerden kovuldu. Bu memlekete, vatanına, milletine bağlı iyi insan yetiştirmekte olan binlerce öğretmen, hastalarına şifa dağıtmakla görevli binlerce sağlık çalışanı, vatandaşa kamu hizmeti sunan yüzlerce başörtülü kamu görevlisi mesleklerinden yine o dönemde ihraç edildi veya istifaya zorlandı.” ifadelerini kullandı.

Kaya, bu milleti korumak için canlarını hiç çekinmeden feda eden askerlerin üstün başarı belgesi verildikten kısa süre sonra eşleri başörtülü olduğu için, namaz kıldıkları için ordudan ihraç edildiğini veya istifaya zorlandığını kaydetti.

Şerife Kaya, 28 Şubat mağdurlarının sırtındaki 28 yıllık psikolojik ve sosyolojik yükün kalkmasının topluma daha faydalı olacağını belirterek, şunları söyledi:

“'Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Meclisimize seslenmek İstiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, siyasi hayatınız boyunca mazlum ve mağdurların yanında durduğunuzu, halkın dertleriyle dertlendiğinizi biliyoruz. Darbe ve vesayet karşısındaki kararlı dik duruşunuza siyasi hayatınızın her aşamasında şahit olduk. Sizin bu kararlı ve dik duruşunuz vesayet odaklarının baskı ve yıldırma politikalarına karşı bizlerin öz güven kazanmasına vesile oldu, direnme gücümüzü artırdı, bizlere örnek oldunuz. Darbe ve vesayete karşı mücadelenizde sizden aldıkları öz güvenle bulundukları her konumda kışlada, üniversitelerde, kamu ve özel sektörde vesayet odaklarına karşı tavizsiz dik duruşlarıyla daima sizin yanınızda yer almış, bu uğurda bedel ödemiş ve sivil direnişin mayası olmuş 28 Şubat mağdurları ve aileleri olarak, 28 Şubat'ın yaralarını sarmak için bugüne kadar verdiğiniz mücadeleyi, attığınız adımları biliyor, şükranlarımızı sunuyoruz.”

Ancak 28 Şubat darbesinin enkazı altında kalmış ve halen kurtarılmayı bekleyen binlerce mağdurun, yaralarının sarılması umuduyla sesini duyurmaya çalıştığını dile getiren Kaya, “Bu sesler, gasbedilen haklarına halen kavuşmayı bekleyen mazlumların sesleridir. Siz de bir 28 Şubat mağdurusunuz. Halimizi en iyi bilenlerdensiniz. Devletimizin başı olarak haklarımızın telafi edilmesi yolunda bizlere yeni kapılar açmanızı, bunun için elinizin altında bulunan mekanizmaları harekete geçirmenizi bekliyoruz. Burada bulunan tüm STK'ler bu konuda yapacağınız çağrıya koşarak geleceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından katılımcılar, üzerinde ''28 Şubat tarihin kara lekesi'' yazılı balonları gökyüzüne bıraktı.

Katılımcılar, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra meydandan ayrıldı.