5G destekli yeni Xiaomi Redmi Note 14, Vodafone FLEX’te satışa sunulacak haberi

İSTANBUL (AA) – Vodafone, akıllı telefon markası Xiaomi'yle yeni işbirliği gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Xiaomi'nin 5G destekli yeni Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 512GB modeli, operatör kanalında, faturaya ek, ilk kez ve sadece Vodafone FLEX'te satışa açılacak. Mart ayında piyasaya çıkması beklenen 5G destekli Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB modeli de ilk kez ve sadece Vodafone FLEX'te satışta olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, kullanıcılara en yeni ve en ileri teknolojileri sunmaya devam ettiklerini kaydetti

Kullanıcıların 5G uyumlu bir cihaza sahip olmasının da 5G'ye hazırlanmanın önemli bir koşulu olduğunun altını çizen Şahin, “Xiaomi ile yaptığımız stratejik işbirliği kapsamında 5G hazırlıklarımız da başladı. Buna göre, Xiaomi'nin 5G destekli yeni Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 512GB modeli, operatör kanalında, faturaya ek, ilk kez ve sadece Vodafone FLEX’te satışa açılacak. Bunu mart ayında yine 5G destekli Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB modeli izleyecek. Vodafone olarak, müşterilerimizin 5G deneyimine hazırlanmasına destek olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Chunlei Fan da kullanıcılara gelişmiş 5G deneyimleri sunmak için Vodafone ile ortaklık kurmaktan heyecan duyduklarını aktardı.

Redmi Note 14 Pro 5G'nin, teknolojik inovasyon ve sorunsuz 5G performansına olan bağlılıklarını gösterdiğini vurgulayan Fan, Vodafone ile birlikte, olağanüstü 5G bağlantısı ve akıllı telefon deneyimleri sunmaya kararlı olduklarını kaydetti.

5G altyapısıyla birlikte HyperOS destekli Xiaomi telefon ve ekosistem ürünlerinin akıcı kullanım deneyimini dünya genelinde kullanıcılara sunmaktan büyük bir gurur duyduklarını aktaran Fan, “Bu deneyimi Türkiye'deki kullanıcılarımıza da en kısa sürede yaşatmayı amaçlıyoruz.” ifadesini kullandı.