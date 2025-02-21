8. SUGİAD En İyiler Ödülleri, sahiplerini buldu haberi

Sultanbeyli Girişimci İş Adamları Derneğinin (SUGİAD), Türkiye ve dünya için değer taşıyan, ekonomiye, kültür ve sanat hayatı ile sosyal yaşama ilham veren isimler ve kurumları ödüllendirmek amacıyla düzenlediği “8. En İyiler Ödülleri” sahiplerini buldu.

“Lacivert Halı Geçidi” ve “Altın Mikrofon Köşesi” ile farklı bir konseptle düzenlenen 8. SUGİAD En İyiler Ödülleri Töreni, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törene, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süreyya Aydın ve SUGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sütçü'nün yanı sıra, ekonomi, kültür-sanat, spor ve medya camiasından isimler, STK temsilcileri ile Sultanbeylili vatandaşlar katıldı.

Her yıl özel bir tema ve motto çerçevesinde verilen ödüllerde, bu yıl ki tema “Tükeniş” kavramı, motto ise “Yarın için bugün” olarak belirlendi.

Törende, Türkiye ve dünya için değer taşıyan, ekonomiye, kültür ve sanat hayatı ile sosyal yaşama ilham veren kişiler ile kurumlara ödülleri takdim edildi.

Alanında iz bırakan isimlerin, “bölgesel”, “ulusal” ve “geleneksel” başlıklarıyla düzenlenen 3 ayrı kategoride ödüllendirildiği törende, yılın temasına özel olarak, Sultanbeyli'deki tüm okullarda düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

– “İnanıyoruz ki tükenişin önüne geçecek olanlar, geleceğimizi bugünden inşa edenlerdir”

SUGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sütçü, tören öncesinde AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, geleneksel hale gelen ödül töreni için her yıl başka bir tema belirlediklerini, bu senenin temasının “Tükeniş”, mottosunun da “Bugün için yarın” olduğunu söyledi.

Sadece bir ödül töreni yapmadıklarını, bir duruşun, fikrin, sistemin burada bir öznesini insanlara vermeye çalıştıklarını ifade eden Sütçü, “Sultanbeyli'de sporcularımızı, en iyi öğrencilerimizi, onların farkındalıklarını ortaya çıkartarak, yeni başarıların ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Bu program SUGİAD'ın Sultanbeyli'ne bir hediyesi oluyor. Sultanbeyli ismini markalaşmaya götürmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sütçü, törendeki konuşmasında ise programın yalnızca bir ödül töreninden ibaret olmadığını, başarının, vizyonun, emeğin karşılığını hep beraber görmek için bir araya toplandıklarını ifade etti.

Törenin yalnızca ödül alanlar için değil, İstanbul ve Türkiye ile topluma değer katmak için emek veren herkesin hikayesi olduğunu söyleyen Sütçü, “Biliyoruz ki başarı bireysel değildir. Başarı paylaşılırsa büyür, ödüllendirilirse çoğalır. Bugün sekizinci kez düzenlediğimiz bu tören, SUGİAD'ımızın vizyonu ve istikrarının en somut göstergelerinden biridir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yerelde ve ulusalda fark yaratan şahsiyetleri ve kurumları takdir etmek için bir araya geldik. Ancak SUGİAD olarak bizim için asıl mesele ödül vermek değil, bir duruşu, anlayışı, bir değer sistemini temsil etmektir.” diye konuştu.

Sütçü, yerelde faaliyet gösteren bir dernek olduklarını ancak yerel olmalarının sınırlarının dar olduğu anlamına gelmediğini aktararak, şöyle devam etti:

“Biz Sultanbeyli'den sesleniyor olabiliriz ama etkimiz ülkemizin dört bir yanına uzanıyor. Bugün burada ülkemizin önemli girişimcileri, üreticileri, akademisyenleri, sanatçıları ve emekçileriyle bir aradayız. Daha da önemlisi bu programı yıllardır sürdürebilir hale getirmek, onu bir gelenek haline dönüştürmek bizim için bir organizasyon değil, misyondur, istikrardır. Her SUGİAD üyesinin emeği, azmi ve inancının eseridir. SUGİAD olarak üyelerimiz ve 6 bine yakın çalışanımızla, bölgemizde istihdamdan ihracata, imalattan inovasyona pek çok alanda öncü işler yapan güçlü bir camiayız. Biz asla sadece rakamlarla övünen bir yapı olmadık. Çünkü SUGİAD için asıl önemli olan sayılar değil, ilkelerimizdir. SUGİAD kuruluşundan bugüne her döneminde ahlakı, erdemi ve dürüstlüğü ön planda tutarak büyümeyi tercih eden bir camia olmuştur.”

Ödül töreninin bu yılki teması ve mottosuna değinen Sütçü, “Çünkü biliyoruz ki bugün dünya, insanlık, doğa ve değerlerimiz ciddi bir sınavdan geçiyor. İnanıyoruz ki tükenişin önüne geçecek olanlar, geleceğimizi bugünden inşa edenlerdir. Bu mücadelede girişimcilerimizin, üreticilerimizin, sanatçılarımızın, akademisyenlerimizin, siyasilerimizin, bilim insanlarımızın çabaları hayati öneme sahiptir.” ifadelerini kullandı.

– Ödüller sahiplerine takdim edildi

Törende, bölgesel kategoride “En İyi Öğrenci” ödülü Nisanur Durmuş’a, “En İyi Sporcu” ödülü Sudenur Aksoy’a, “Bölgede Yükselen En İyi Marka” ödülü Ramazan Kandemir’e ve “En İyi Girişimci Başarısı” ödülü Suat Çakır’a verildi.

Ulusal kategoride ise “Toplumsal Gelişime En İyi Katkı” ödülü Rabia Gül Ilgız’a, “En İyi Dizi Oyuncusu” ödülü Boğaç Aksoy’a, “En İyi Ekonomi Programı” ödülü Aziz Akova ve Mert Başaran’a, “En İyi Farkındalık” ödülü Yunus Çoban’a, “Kültürel Mirası Geleceğe En İyi Taşıyan” ödülü Garip Ay’a, “En İyi Haber Sunucusu” ödülü Kübra Par’a ve “Engelleri Aşan En İyi Sporcu” ödülü Barış Telli’ye takdim edildi.

Geleneksel kategoride ise “Onur Ödülü” Hülya Koçyiğit’e, “En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı” ödülü Onur Şan’a, “En İlham Veren Kariyer Öyküsü” ödülü Erbakan Malkoç’a ve “Türk Sanat Müziğine En İyi Katkı” ödülü Ahmet Selçuk İlkan’a verildi.

Ayrıca, geleneksel kategoride yer alan “Vefa Ödülü”, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz adına ailesine takdim edildi.

Sultanbeyli’deki öğrenciler arasında düzenlenen “Tükeniş” konulu yarışmalarda ise resim alanında ilkokul öğrencisi Fatma Ecrin Çetin, şiir alanında ortaokul öğrencisi Ecrin Alioğlu ve kompozisyon alanında lise öğrencisi Sena Nur Tığlı birincilik ödülüne layık görüldü.

Törenin ardından SUGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sütçü, ödül gecesinin sponsorlarına plaketlerini takdim etti.

– Sanatçı Koçyiğit'ten Türkiye Yüzyılı vurgusu

Geleneksel kategoride “Onur Ödülü” alan sanatçı Hülya Koçyiğit, yaptığı konuşmada, “Tükeniş” temasının herkesi düşündürdüğünü ve farkında olmaya yönlendirdiğini söyleyerek, “Gelecek ne kadar belirsiz olsa da, onu inşa edecek olan yine bizleriz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan bizlere şöyle seslendi; 'Gelecek yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak'. Kadınıyla, erkeğiyle, cesur, bilinçli, girişimci gençlerin elinde Türkiye yükselecek. Girişimcilik çok güzel ama sanatla birlikte olduğu zaman dünya çok daha güzel.” dedi.

Ödül komitesinin, “Hızla ilerleyen teknoloji çağında, bilgiye erişimin ve iletişimin zirveye ulaştığı ancak fikrin, şükrün, selamın, duanın, dolayısıyla huzurun ve bereketin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bir dünyada, yarın için bugün motivasyonuyla yeni çözümler aramayı ve bu konuda farkındalık oluşturmayı” amaçladığı tören, aile fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.