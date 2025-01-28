AA’nın “Yılın Kareleri” oylaması devam ediyor haberi

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Alihan Orhan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Orhan ve Babuşcu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, “Roketsan, Lifebox ve Sony” katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor” ve “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

“Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Kutlamalar” fotoğrafını seçen Orhan, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Mert Alper Derviş'in “Zor imtihan”, “Haber” kategorisinde ise Musa Serdar Terzioğlu'nun “TEKNOFEST” karesine oy verdi.

“Günlük Hayat” kategorisinde Ahmet Okatalı'nın “Görkemli gece” fotoğrafını oylayan Orhan, “Spor” kategorisinde ise tercihini Adem Kutucu'nun “Ata sporu” adlı karesinden yana kullandı.

– Gençlik ve Spor İl Müdürü Babuşcu

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ise “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Halk, bayrak, özgürlük”, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Samir Jordamovic'ın “Umut var” fotoğrafını oyladı.

“Haber” kategorisinde Ali Jadallah'ın “O bakış”, “Günlük Hayat” kategorisinde İsa Terli'nin “7 tepe, 5 minare, 1 kule” fotoğraflarını seçen Babuşcu, “Spor” kategorisinde ise Oğuz Yeter'in “Gol sevinci” adlı fotoğrafını tercih etti.