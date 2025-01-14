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Çanakkale’de yangından etkilenen bölge sakinlerine zeytin fidanı dağıtıldı
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AB projesi kapsamında Edirne’de basketbol kampı düzenlenecek
Meslek liseliler ahşap atıklardan ürettikleri oyuncaklarla anaokulu çocuklarını sevindiriyor
Alfa Romeo bu yıl Türkiye’de 2 bin adedi aşkın araba satışı öngörüyor
İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi’nde 2 yılda 6 tonu aşkın eser üretildi
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AB projesi kapsamında Edirne’de basketbol kampı düzenlenecek

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
AB projesi kapsamında Edirne’de basketbol kampı düzenlenecek

EDİRNE (AA) – Edirne M&M Basketbol Akademi Basketbol Spor Kulübü, Avrupa Birliği Erasmus Artı Spor Programı'ndan hibe alan projeleri kapsamında Slovakya'da düzenlenen toplantıya katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, “Gençlerin Sosyal Katılımı İçin Geleneksel Oyunlar ve Basketbol” isimli projenin yönetim toplantısı Bratislava kentinde gerçekleştirildi.

Toplantıya kulüp yöneticisi Mehmet Üstev, proje uzmanı ve gönüllü Bülent Bacıoğlu, eski Edirne Basketbol Taraftarları Derneği Başkanı ve gönüllü Namık Kemal Döleneken katıldı.

Projenin koordinatör kurumu Yunan Evnikos Spor Kulübü ve OTI Slovakya’dan antrenör ve spor kulübü yöneticilerinin yer aldığı toplantıda, geçmiş etkinlikler değerlendirilerek gelecek etkinliklerle ilgili yönergeler oluşturuldu. 18 ay süren projede 3 ülkede var olan geleneksel oyunlardan basketbol antrenmanlarına uyarlanacak olanları seçildi.

Toplantıda, gelecek ay yapılacak ve 3 ülkede de uygulanacak olan eğitim kampları hakkında detaylar da kararlaştırıldı. Bu kamplara katılacak 150'şer çocuğun, geleneksel oyunlar aracılığı ile basketbol oynamaları ve bu sporu daha çok sevmeleri hedefleniyor.

Basketbol
Spor

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