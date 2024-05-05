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Adana’da 10 Ruhsatsız Tabancaya El Konuldu

Seyhan ilçesinin merkezinde, polis ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah bulundurulduğu belirlenen Yeşiloba Mahallesi’ndeki eve operasyon düzenledi.

Bu sırada ikametten arsaya atılan poşeti inceleyen ekipler, ruhsatsız 10 tabanca, 11 şarjör ve 10 mermi ele geçirdi.

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Seyhan ilçesinin merkezinde, polis ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, evdeki şüpheli Gökhan K’yi gözaltına aldı.

Farklı suçlardan 16 kaydının olduğu tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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