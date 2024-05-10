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Adana’da Senenin İlk Karpuzu Hasat Edildi

Bu yılın ilk turfanda karpuz hasadı, Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde gerçekleşti. Hasat sürecine Vali Yavuz Selim Köşger de katılarak üreticilere destek verdi.

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Türkiye’nin önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana’da, sezonun ilk turfanda karpuz hasadı yapıldı.

Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi’nde Engin Koca’ya ait tarlada gerçekleştirilen hasada Vali Yavuz Selim Köşger de katıldı.

Tescilli Adana karpuzunu keserek tadına bakan Vali Köşger, çiftçilere hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

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Bu yılın ilk turfanda karpuz hasadı, Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde gerçekleşti. Hasat sürecine Vali Yavuz Selim Köşger de katılarak üreticilere destek verdi.

Mevsimin daha sıcak seyretmesi sebebiyle hasadın normalden erken yapıldığını belirten Vali Köşger, “Türkiye’deki karpuzun 5’te 1’i Adana’da üretiliyor. Adana karpuzu coğrafi tescilli. Adana, karpuz konusunda marka olmuş bir şehir. Biraz önce tadımını yaptık, çok lezzetli, aroması iyi. Kendine özgü tadıyla Adana karpuzu Türkiye’de farklı bir şöhret elde etmiş durumda. Bu sezon da Adana karpuzumuzun daha önceden kazandığı şöhreti devam ettirerek bereketli bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyorum.” diye konuştu.

Köşger, karpuzun olgunlaşmadan tezgaha çıkmasını engellemek üzere denetimlerin devam ettiğini söyledi.
Karpuz üreticisi Engin Koca da 100 dönüm alanda örtü altı karpuz yetiştirdiğini ifade etti.

Ocak ayında karpuz çekirdeklerini toprakla buluşturduklarını anlatan Koca, şunları aktardı:

“İlk hasadı yapmış bulunmaktayız. Verimden memnunuz, verimimiz güzel. Zor koşullarda olsa da ürünümüzü yetiştirdik. Bu sene diğer yıllara göre hava koşullarının iyi olmasından dolayı hasada erken başladık. Fiyatlar güzel. Çiftçiyi de tüketiciyi de memnun ediyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Tarlada fiyat 10-12 lira arasında değişiyor.”

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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