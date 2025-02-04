Adıyaman’da KADEM Kadın Destek Merkezi’nin resmi açılışı yapıldı haberi

Adıyaman'da, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Kadın Destek Merkezi'nin (KDM) resmi açılışı gerçekleştirildi.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından afet bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştıran, kentte bir yıl önce faaliyete geçen merkezin resmi açılış törenine katıldı.

Gümrükçüoğlu, burada yaptığı konuşmada, depremlerin ardından ilk Kadın Destek Merkezi'ni Adıyaman'da açtıklarını, o günlerde bölgede yaşanan sel felaketi sonrası merkezin faaliyetlerine ara verdiğini belirtti.

KADEM'in 10 yıldan fazla sürede kadınlara farklı alanlarda destek olmaya çalıştığını, bu süreçte kadınların sadece hukuki ya da ekonomik sıkıntılar yaşamadığını gördüklerini dile getiren Gümrükçüoğlu, kadınların bazen oturup sohbet edebileceği, içini dökebileceği, derdini paylaşabileceği kişiler aradığını ifade etti.

“Evde boş oturmaktan sıkıldım bir şeyler yapmak istiyorum.” diyen kadınlara da denk geldiklerini aktaran Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:

“Maalesef şehirleşmede eski mahalle kültürünü kaybettik. Hele ki İstanbul için bunu söyleyebilirim. Çok yakın komşular bile birbirlerinden çok haberdar değil. O yüzden insanlar aslında evlerinde yalnız yaşıyor, bunu hissediyorum. Ya da 'Çocuğuma yetemiyorum, çocuğumun isteklerine veya sorularına tam cevap veremiyorum.' diyen kadınlar oldu. 'Bir şeyler yapmak istiyorum.' diyen kadınları görünce hemen kolları sıvayıp Kadın Destek Merkezlerimizi kurduk. Türkiye genelinde 5 farklı ilde merkezlerimiz var. Biri İstanbul'da, dördü deprem bölgesinde.”

Gümrükçüoğlu, deprem bölgesine yaklaşık 12 milyon liralık ayni yardım ulaştırdıklarını, bölgeden destek veren kadınlarınla dayanışma içinde bu süreci yürüttüklerini söyledi.

Bugüne kadar 5 merkezde 10 binden fazla kadına hizmet götürdüklerini vurgulayan Gümrükçüoğlu, “Sadece Adıyaman'da bugüne kadar 404 kişiye ulaşılmış, 238 saat eğitim verilmiş. 73 kadına bire bir psikolojik destek verilmiş. Çünkü her gelen psikolojik destek için gelmiyor. Herkesin farklı hikayesi, farklı sorunu var.” diye konuştu.

– Depremzede kadınlar hikayelerini aktardı

Gümrükçüoğlu'yla bir araya gelen depremzede kadınlar, hikayelerini ve destek merkezlerinde yaşadıkları güzel anıları anlattı.

Hafize Aslan, konteynerde yaşamanın zor olduğunu, psikolojilerinin bozulduğunu ancak Kadın Destek Merkezleri vesilesiyle “nefes” aldıklarını dile getirdi.

Çocuklarının da merkezde keyifli vakit geçirdiğini aktaran Aslan, depremi bu etkinliklerle unutmaya çalıştıklarını kaydetti.

Yaklaşık 18 yıl önce evlenip kente yerleşen Ermeni asıllı Kristine Tatbaş ise eşinin ve oğlunun deprem sırasında evden kaçabildiğini, kendisinin de kızlarıyla evde kaldığını kaydetti.

Tatbaş, “Onları uyandırmaya çalıştım, kalkmadılar. Korkmasınlar diye kaldırmak da istemedim. 'Ölürsem onların yanında ölürüm.' diyerek onlara sarıldım. Kızlarım benim ağırlığımı üzerlerinde hissettiklerinde 'Anne sen neden bizim üstümüzde duruyorsun?' dediler. Borular ve duvardaki saat hep başımıza düştü.” ifadelerini kullandı.

Depremin ilk üç günü zamanlarını araçta geçirdiklerini aktaran Tatbaş, “Çocuklarımız su istedi, ben şişe buldum. Yağmur damlalarından şişeyi doldurdum, yağmur suyu verdim.” dedi.

Üçüncü gün gelen ekmeği çocuklarının adeta pasta gibi yediğini ifade eden Tatbaş, “Allah'ım çok şükür. Ekmek ve su geldi.' diyerek, ağladığını kaydetti.

Kadın Destek Merkezi'yle tanışma hikayesini de anlatan Tatbaş, “Burayı boyuyorlardı. 'Bu kırmızı evi niçin yapıyorlar?' dedim. Annem Ermenistan'dan geldi, onu da buraya getirdim. Halen 'Kırmızı eve gidiyor musun?' diyor. Burada boncuklarla bileklik yaptık, annem onu götürdü. Burası bize ve psikolojimize çok iyi geldi. Burada çok şey öğreniyoruz. Yani kırmızı evin faydası çok oldu.” diye konuştu.

Depremzedelerden Nursel Ayık da okuma ve yazmayı merkezde öğrendiğini, burasının kendisine iyi geldiğini söyledi.

Konuşmaların ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edilirken Adıyaman'a özgü peynirli helva dağıtıldı.