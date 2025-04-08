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AGD üyeleri, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını Fatih’te protesto etti haberi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.Fatih Camisi'nde yatsı namazının ardından toplanan grup, sloganlar eşliğinde Saraçhane Meydanı'na yürüdü.Kur'an-ı Kerim okunm...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
AGD üyeleri, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını Fatih’te protesto etti haberi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Fatih Camisi'nde yatsı namazının ardından toplanan grup, sloganlar eşliğinde Saraçhane Meydanı'na yürüdü.

Kur'an-ı Kerim okunması sonrası açıklama yapan AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, Filistin davasının kendilerine merhum Necmettin Erbakan'ın emaneti olduğunu söyledi.

Yaroğlu, Aksa Tufanı'nın çok şeyi ortaya çıkardığını, Gazze'deki bir avuç mücahidin neler yapabileceğini gösterdiğini kaydetti.

Bugün “Mehmetçik Gazze'ye” konseptiyle buluştuklarını belirten Yaroğlu, “Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin orada bir tabur askeri olursa, o işgal rejimi de onun hamisi de oraya bir tane bomba atmaya Allah'ın izniyle cesaret edemez.” dedi.

Grup, topluca dua edilmesinin ardından dağıldı.

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