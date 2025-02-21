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Ağız ve diş sağlığı Sakarya’da düzenlenen kongrede ele alınıyor haberi
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Ağız ve diş sağlığı Sakarya’da düzenlenen kongrede ele alınıyor haberi

- Kongrede 3 gün boyunca dental oral enfeksiyonlar ve ağız mikrobiyotası tartışılacak

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ağız ve diş sağlığı Sakarya’da düzenlenen kongrede ele alınıyor haberi

Sakarya'da ağız ve diş sağlığının ele alındığı “4. Uluslararası Dental Oral Enfeksiyonlar ve 3. Ağız Mikrobiyotası Kongresi” başladı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından TÜBİTAK desteğiyle SAÜ Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda 3 gün sürecek kongrede, diş hekimliğinde gözlenen dental oral enfeksiyonlar, akılcı antibiyotik kullanımı, oral mikrobiyotanın önemi ve klinik hastalıklarla ilişkisinin ortaya konulmasının toplum sağlığındaki önemi ele alınacak.

Kongre Başkanı ve SAÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Altındiş, AA muhabirine, kongrede, diş hekimliğinde enfeksiyonları ve nedenlerini, akılcı antibiyotik kullanımını, ağızdaki yararlı ve zararlı bakterileri, burada kullanılabilecek antibiyotik, probiyotik, solüsyon ile ağız gargaralarının etkinlikleri üzerine çalıştıklarını söyledi.

Altındiş, kongrede diş kliniğinde olması gereken sterilizasyon, dezenfeksiyon yöntemleri ve prensiplerini özellikle genç meslektaşlarına misyon şeklinde aktarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Güncel diş hekimliği ile popüler konulara da temas ettiklerini ifade eden Altındiş, kongrenin genç meslektaşlarına bilimsel çalışma yaptırma misyonunun da olduğunu anlattı.

Altındiş, “Kongrenin ana misyonu birinci basamakta diş hekimliğinde enfeksiyonların azaltılması, çürüğün minimalize edilmesi, sağlıklı beslenme ve dental enfeksiyonların toplumda azaltılarak sağlıklı ağız ve gülüşler sağlanması.” ifadesini kullandı.

Kongreyle ilgili detaylı bilgilere, “doinf4.sakarya.edu.tr” web adresi ve “@doinfcongress” Instagram hesabından ulaşılabilir.

Ağız
Diş
Enfeksiyonlar

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