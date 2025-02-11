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Ahırkapı’da gemiden yakıt sızıntısı kaynaklı deniz kirliliğine müdahale haberi
İstanbul’da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
Balıkesir’de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı haberi
İBB Meclisinde, İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik sözleri tartışıldı haberi
Balıkesir’in bazı ilçelerinde deniz kıyısında su çekilmesi yaşandı haberi
BAÜN Rektörü Yücel Oğurlu, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Pendik’te gecekonduda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi haberi
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Ahırkapı’da gemiden yakıt sızıntısı kaynaklı deniz kirliliğine müdahale haberi

İSTANBUL (AA) - Ahırkapı Demir Sahası'nda bulunan bir gemideki yakıt sızıntısından kaynaklı deniz kirliliğine müdahale edildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahırkapı'da "Jag" isimli gemide...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ahırkapı’da gemiden yakıt sızıntısı kaynaklı deniz kirliliğine müdahale haberi

Ahırkapı Demir Sahası'nda bulunan bir gemideki yakıt sızıntısından kaynaklı deniz kirliliğine müdahale edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahırkapı'da “Jag” isimli gemideki yakıt sızıntısından kaynaklı deniz kirliliğine, kurtarma uzmanı eşliğinde “KEGM-3” ve “KEGM-4” botları, çevre barcı ve “Mehmetçik” römorkörüyle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından deniz yüzeyi temizlendi.

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