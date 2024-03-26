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“Ahmetbey köftesi” İçin Coğrafi İşaret Başvurusunda Bulunulacak

Trakya Kalkınma Ajansı ile Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası, "Ahmetbey köftesi"nin markalaşması için çalışma başlattı.

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Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli, oda binasında düzenlenen programda işbirliği protokolü imzaladı.

Cebelli, yaptığı konuşmada, lezzetiyle bilinen Ahmetbey köftesinin markalaşması ile bilinirliliğinin artacağına inandığını söyledi.

Coğrafi işaretli ürünlerin kente katma değer sağladığını belirten Cebelli, bu lezzetin gelecek kuşaklara aktarılması için gayret gösterdiklerini anlattı.

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Trakya Kalkınma Ajansı ile Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası, "Ahmetbey köftesi"nin markalaşması için çalışma başlattı.

Şahin ise Trakya’da coğrafi işaretli ürün sayısının arttırılması için çalıştıklarını dile getirdi.

Protokol kapsamında gerekli çalışmaların ardından Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusu yapılacak.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Ahmetbey köftesi

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