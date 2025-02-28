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Kırklareli’nde “Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları” programı düzenlendi haberi
TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ’da yapıldı haberi
Sakarya’da dolandırıcılığa karşı bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi
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AK Parti Bursa İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması haberi

BURSA (AA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.Gürkan, yazılı açıklamasında, 28 yıl önce millet iradesine silah çekildiğini ve seçilmiş hükümete sür...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
AK Parti Bursa İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması haberi

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Türkiye tarihine “postmodern darbe” olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Gürkan, yazılı açıklamasında, 28 yıl önce millet iradesine silah çekildiğini ve seçilmiş hükümete süreç içinde silahların gölgesi altında görevden el çektirildiğini belirtti.

Darbe zihniyetini kınayan Gürkan, şöyle devam etti:

“28 Şubat, başına ne sıfat getirilirse getirilsin, amasız, fakatsız, düpedüz bir darbedir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekun bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri, katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet, bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır.”

Davut Gürkan, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle medyadan bürokrasiye, sermayeden siyasete, darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğrattığını aktardı.

“28 Şubat” gibi süreçlerin yeniden yaşanmaması için demokrasi bilinci ve millet iradesi fikrini her zaman canlı tutacaklarını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

“Demokratik seçim sonucu iş başına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini demokrasi dışı, hukuk dışı yollarla bükme arayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir. Bu ülke için taş üstüne taş koymayı bırakın, bilakis milletin sırtından kazandıklarıyla millete istikamet çizmeye çalışanları da yine en iyi milletin kendisi görüyor. AK Parti olarak, Allah'ın izni, milletimizin oyu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, ülkemize hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

Darbe
Millet

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