AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Bilecik’te konuştu: haberi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin, “Bu mesele hukuksal anlamda devam edecek ve Türkiye neyin ne olduğunu görecek.” dedi.

Yavuz, bir dizi program için geldiği Bilecik'te Şeyh Edebali Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yavuz, İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmalarına dair işleyen hukuki bir mekanizma olduğunu söyledi.

Bu konunun siyasetin dışında meydana geldiğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

“Hukuksal bir mesele var ortada. Bu mesele hukuksal anlamda devam edecek ve Türkiye neyin ne olduğunu görecek. Bunu başka yerlere vardırarak ya da başka anlamlar çıkartarak, sokak eylemleri noktasında, Türkiye'de kaos, kriz vesaire gibi şeyler üretmeye kalkışmak aslında Türkiye Cumhuriyeti ve kurulmuş olan, 'demokrasinin vazgeçilmez unsurları' dediğimiz partilere yakışan bir şey olmasa gerek diye düşünüyorum.”

Yavuz, demokratik rejimlerdeki yargı bağımsızlığının önemine işaret etti.

Yargıya güvenilmesi gerektiğinin altını çizen Yavuz, “Bırakalım yargı işini yapsın. Şu anda dosyayı bilen de yok. Hiçbirimiz savcı, hakim değiliz. Onlar da bilmiyorlar aslında çok fazla. Biz de bilmiyoruz ama bir bakalım, iddianame ortaya çıksın, meseleler konuşulmaya başlasın. Cumhuriyet Halk Partisi de ne diyecekse o zaman desin.” diye konuştu.

– “Bu bir yargısal faaliyettir”

Yavuz, şöyle devam etti:

“Sanki her şeyi biliyor ve sanki ortada hiçbir şey yok da hiçbir şey olmadan yargı bir şeyler yapıyor' gibi bir imaj oluşturarak, fırsat bu fırsat, milleti sandık yerine sokağa motive etmek ve böylece kaos ve kriz üzerinden birtakım rantlar elde etmek uğraşı içinde olduğunu görüyoruz CHP'nin. Bu yol yol değil. Ne İngiltere Başbakanı'na sitem ederek, 'Bizi yalnız bıraktınız' diyerek böyle bir yaklaşım ortaya çıkartmak ne de milleti sokağa motive etmek suretiyle bir kaos üretme peşinde olmak doğru bir şey olmasa gerek diye düşünüyorum. Özetle, bu bir yargısal faaliyettir. Yargı kendi kurgusu içinde, kendi sistematiği içinde bu işin takipçisi olacak, gereğini yapacak. Gereği neyse o olacak, biz bilmiyoruz.”

Yavuz, konuşmasının ardından AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile yerleşkedeki tarihi Orhangazi Camisi'nde namaz kıldı.

Daha sonra Yavuz ile beraberindekiler, Osman Bey'in kayınbabası ve Osmanlı Devleti'nin manevi mimarlarından Şeyh Edebali'nin türbesinde dua edip, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti.