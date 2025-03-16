AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Bursa’da konuştu: haberi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, “Bütün Türkiye'de bir hava estiriliyor. Daha seçim yeni olmuş, bitmiş, sanki ertesi gün yine bir seçim varmış gibi hizmet ve siyaset üretememenin mahcubiyetini örtmek için koltuk yarışına girdiler.” dedi.

Ala, Kestel Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, partisinin, kurulduğu günden bugüne yorulmadan çalışarak, iktidarda kaldığını belirtti.

Türkiye'de 160 parti olduğunu ve 30 fazla partinin de teşkilatlanarak seçime girdiğini aktaran Ala, “Bu kadar yarışçının olduğu bir kulvarda yarışıyorsunuz, her seferinde sandıktan çıkıp millete hizmet mührünü alıyorsunuz. Bu demokrasi bakımından saygıyla selamlanacak bir durumdur. Bunun altındaki imza sizlere aittir. Bize verdiğiniz o emaneti böyle hizmetlere dönüştürüp sunma çabası içerisindeyiz.” diye konuştu.

Ala, AK Parti olarak halka hizmet etmeyi siyasetin merkeze koyduklarını ve 85 milyon vatandaşı ayırt etmeksizin her talebi yerine getirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin lüzumsuz tartışmalara ve koltuk yarışlarına ihtiyacı olmadığını vurgulayan Ala, AK Parti'nin koltuk için değil, hizmette yarıştığını söyledi.

Ala, milletin hizmet için seçtiği bazı makam ve mevkideki hizmet yapması gereken insanların seçildiğinin ertesi gün başka koltukların yarışı içine girdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bu doğru bir şey değil. Herkes aldığı emanetin hakkını bir versin. Herkes aldığı emanetin gerekliliği olan hizmetleri, milletle buluştursun bakalım. Hizmeti sorduğunda 'hatırlamıyorum' diyenler önlerine koltuk konulduğunda hiçbir şeyi unutmuyorlar maşallah. Daha oturduğu koltuğun gerektirdiği hizmet görülmemiştir. 6 yıl geçti, 6 tane hizmet sayılamaz, sayamazsınız. Bütün Türkiye'de bir hava estiriliyor. Daha seçim yeni olmuş, bitmiş, sanki ertesi gün yine bir seçim varmış gibi hizmet ve siyaset üretememenin mahcubiyetini örtmek için koltuk yarışına girdiler.”

Efkan Ala, yakın zamanda gerçekleştirdikleri kongrelerle parti olarak güçlendiklerini ve yeni katılımlarla zenginleştiklerini belirtti.

Siyasetin çok önemli bir emanet olduğunun altını çizen Ala, “Derdimiz memlekete, Türkiye'ye hizmet etmek. Türkiye'de bizim muhalefetimiz var ama alternatifi yok. Yani alternatif bir hizmet üreten, bir cümlelik hafızalarda kalacak bir cümle söyleyen kimse yok. Keşke olsa bizi zorlasalar. Memleket kazanır, Türkiye kazanır.” ifadelerini kullandı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un da konuşmasının ardından merkezin temeli atıldı.

Törene, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile vatandaşlar katıldı.