SON DAKİKA
Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı haberi
AK Parti İl Başkanı Tever’den Kaynarca’da ramazan ziyaretleri haberi
Bağcılar’da dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi
Sakarya’da trafik kazasında hayatını kaybeden çift, Düzce’de toprağa verildi haberi
Trakya Üniversitesinde “Kadın Girişimciler” Paneli düzenlendi haberi
Trakya Üniversitesinde kadın öğretim üyeleri ve kız öğrenciler harmandalı gösterisi sundu haberi
“Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar” sergisi sanatseverlerle buluştu haberi
Edirne’de cam kemik hastası gencin polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi haberi
Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı haberi
AK Parti İl Başkanı Tever’den Kaynarca’da ramazan ziyaretleri haberi
Bağcılar’da dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi
Sakarya’da trafik kazasında hayatını kaybeden çift, Düzce’de toprağa verildi haberi
Trakya Üniversitesinde “Kadın Girişimciler” Paneli düzenlendi haberi
Trakya Üniversitesinde kadın öğretim üyeleri ve kız öğrenciler harmandalı gösterisi sundu haberi
“Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar” sergisi sanatseverlerle buluştu haberi
Edirne’de cam kemik hastası gencin polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » AK Parti İl Başkanı Tever’den Kaynarca’da ramazan ziyaretleri haberi

AK Parti İl Başkanı Tever’den Kaynarca’da ramazan ziyaretleri haberi

SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, ramazan ayı programı kapsamında Kaynarca ilçesinde ziyaretlerde bulundu.Kaynarca İlçe Teşkilatında AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı Muhammet Ali Pulat, Kadın Kolları Başkanı Nurcan Yüksel Akkurt ve teş...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
AK Parti İl Başkanı Tever’den Kaynarca’da ramazan ziyaretleri haberi

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, ramazan ayı programı kapsamında Kaynarca ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kaynarca İlçe Teşkilatında AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı Muhammet Ali Pulat, Kadın Kolları Başkanı Nurcan Yüksel Akkurt ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Tever, ramazan ayında yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

İlçe esnafını da ziyaret eden Tever, taleplerini dinlediği esnafa hayırlı kazançlar diledi.

Vefa ziyaretleri kapsamında partinin kurucu üyelerinden Hüseyin Aydın'ın evini ziyaret eden Tever, ayrıca 2017 yılında Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen sözleşmeli er Ömer Akkuş'un babası Mahmut Akkuş'u da ziyaret etti.

Tever, Büyükyanık Mahallesi'nde yapımı devam eden Kız Kur'an Kursu inşaatını İlçe Başkanı Pulat ve muhtar Şaban Çimen ile inceledi.

Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Tever, samimi muhabbetleri için kendilerine teşekkür etti.

Tever, ramazan boyunca tüm ilçelerde vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirterek, “Sakarya'mızın her köşesinde hemşehrilerimizle buluşacağız. Kaynarca'da geçirdiğimiz bu anlamlı gün, kardeşlik ve dayanışma ruhumuzu bir kez daha perçinledi. Vatandaşlarımızın iyi dilekleri, duaları bizim için en büyük motivasyon. Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin; ramazanımız mübarek olsun.” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

“Sapanca cevizi” coğrafi işaretle tescillendi haberi
Yerel
5 Mart 2025, 17:14

“Sapanca cevizi” coğrafi işaretle tescillendi haberi

Edirne’de kentin marka ürünlerine katma değer katacak projeler uygulamaya konuluyor haberi
Yerel
5 Mart 2025, 17:04

Edirne’de kentin marka ürünlerine katma değer katacak projeler uygulamaya konuluyor haberi

Tekirdağ’da sürücüler bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi haberi
Yerel
5 Mart 2025, 16:20

Tekirdağ’da sürücüler bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi haberi

Edirne’de riskli türlerin korunması amacıyla “Trakya Ormanları” bölümü oluşturuluyor haberi
Yerel
5 Mart 2025, 16:04

Edirne’de riskli türlerin korunması amacıyla “Trakya Ormanları” bölümü oluşturuluyor haberi

Şehitler için 7 yıldır İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüyor haberi
Yerel
5 Mart 2025, 15:54

Şehitler için 7 yıldır İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüyor haberi

Çocukların kalp masajı yaparak kurtardığı yavru köpeğin ailesine öğretmenlerden kulübe haberi
Yerel
5 Mart 2025, 15:34

Çocukların kalp masajı yaparak kurtardığı yavru köpeğin ailesine öğretmenlerden kulübe haberi

Böbreğini bağışlayacak babasına kanser teşhisi konulunca kadavradan nakil yapıldı haberi Böbreğini bağışlayacak babasına kanser teşhisi konulunca kadavradan nakil yapıldı haberi Sakarya’dan kısa kısa haberi Sakarya’dan kısa kısa haberi