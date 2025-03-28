AK Parti Lapseki Gençlik Kolları futsal turnuvası düzenledi haberi

AK Parti Lapseki İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen futsal turnuvası sona erdi.

Plevne Ortaokulunun spor salonunda düzenlenen ve 15 takımın katıldığı turnuvanın finalini AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Ahmet Evran, AK Parti Lapseki İlçe Gençlik Kolları Başkanı Birol Günal, AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkanı Halil Özer, İl Genel Meclis Üyesi Murat Gürşen ve diğer ilgililer izledi.

Final karşılaşmasında “King of Street” takımını, 6-4 mağlup eden “Kuaför Metin” takımı turnuvanın şampiyonu oldu.