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AK Parti MKYK üyesi Akyüz, Sakarya’da bayramlaşma programına katıldı haberi

SAKARYA (AA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Abdurrahman Akyüz, Sakarya'da bayramlaşma programına katıldı.AK Parti il binasında partililerle bayramlaşan Akyüz, burada yaptığı açıklamada, sahada AK Parti’ye teveccühü gördüklerini...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
AK Parti MKYK üyesi Akyüz, Sakarya’da bayramlaşma programına katıldı haberi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Abdurrahman Akyüz, Sakarya'da bayramlaşma programına katıldı.

AK Parti il binasında partililerle bayramlaşan Akyüz, burada yaptığı açıklamada, sahada AK Parti’ye teveccühü gördüklerini söyledi.

Akyüz, “AK Parti'den başka bu milletin derdine derman olacak başka bir parti yok. Dünyada bir AK Parti, bir Recep Tayyip Erdoğan gerçeği var. Bütün dünyanın gözü, umudu onda. Dünyada bozuk bir sömürü ve zulüm düzeni var. Bu zulüm düzeninin ortadan kalkması lazım. Bunu kaldıracak olan da Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır ve AK Parti kadrolardır.” diye konuştu.

Türkiye'nin kendi enerjisini üretebilir hale geldiğine dikkati çeken Akyüz, tarım ve hayvancılıkta son 5 yılda büyük atılımlar yapıldığını, ağır sanayi ve savunma sanayisinde dünyayla yarışıldığını vurguladı.

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