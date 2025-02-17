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Teknesiyle tuttuğu balıklarla rıhtımdaki kedileri besliyor haberi
MoneyPay, iki yeni ödeme çözümünü kullanıma sundu haberi
Çorlu’da sağanak etkili oldu haberi
Ailesinden gelen hayvan sevgisi, yarım asırdır evinden sokağına taşıyor haberi
İstanbul’da yol verme tartışmasında sürücüyü darbeden 3 kişi yakalandı haberi
Trakya Birlik Ramazan Bayramı sonuna kadar yağ ve margarin fiyatlarında değişikliğe gitmeyeceğini açıkladı: haberi
Federasyon Kupası sahibi Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor’un yeni hedefi Süper Lig haberi
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Akbank, CDP’nin iki kategorisinden A notu aldı haberi

İSTANBUL (AA) - Akbank, Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) "İklim Değişikliği" ve "Su Güvenliği" kategorilerinde en yüksek derece olan "A" notunu aldığını duyurdu.Şirketten yapılan açıklamaya göre CDP, kurumların çevresel etkilerini yönetme, riskleri ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Akbank, CDP’nin iki kategorisinden A notu aldı haberi

Akbank, Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) “İklim Değişikliği” ve “Su Güvenliği” kategorilerinde en yüksek derece olan “A” notunu aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre CDP, kurumların çevresel etkilerini yönetme, riskleri azaltma ve sürdürülebilir çözümler üretme konusundaki performanslarını değerlendiriyor. Akbank, 2010'dan beri CDP raporlaması yaparak iklim değişikliğiyle mücadele ve su yönetimi alanlarındaki stratejik taahhütlerini şeffaf bir şekilde paylaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, CDP tarafından raporlanan her iki kategoride de küresel liderler arasında gösterilmekten gurur duyduklarını belirtti.

Bu önemli başarının, Akbank'ın sürdürülebilirlik stratejisine bağlılığını bir kez daha teyit ettiğine inandıklarını vurgulayan Gür, “Banka olarak düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemeye, çevresel ve sosyal sorumluluklarımız doğrultusunda finans sektöründe dönüşüme öncülük etmeye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

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