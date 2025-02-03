Akbank’tan “Haftalık Ödemeli Taksitli Ticari Kredi” haberi

Akbank, yeni hizmeti “Haftalık Ödemeli Taksitli Ticari Kredi”yi sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kredi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) bütçelerini daha esnek bir şekilde yönetmelerine olanak tanırken, kredi kullanımlarını dijital kanallar üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor.

Müşteriler, kredi sayesinde, taksitli ticari kredilerini aylık yerine haftalık ödeme seçeneğiyle kullanarak, ödeme planlarını düzenli gelirlerine göre şekillendirebiliyor.

Şubelerle birlikte Akbank Mobil üzerinden de uçtan uca dijital deneyimle sunulan kredi, kısa vadeli finansal ihtiyaçlara çözüm sunmayı amaçlıyor.

Henüz Akbanklı olmayan işletme sahipleri de dijital kanallar üzerinden müşteri olup, Haftalık Ödemeli Taksitli Ticari Kredi dahil pek çok üründen yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, KOBİ'leri önceliklendiren çalışmalarla yenilikleri hayata geçirdiklerini belirterek, KOBİ'lerin ihtiyaçlarına özel çözümlerle onların finansal esnekliklerini artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Bu çalışmaların somut bir örneği olan kredinin, kredi taksiti ödeme sürecini işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürdüğünü kaydeden Oğuz, “Bu ürün, KOBİ'lerin nakit akışlarını daha etkin yönetmelerine olanak tanırken, işletmelerin sürdürülebilir büyüme hedeflerini de destekliyor. Akbank'ın müşteri odaklı vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiğimiz bu ürünümüz aynı zamanda dijital yetkinliklerimizle kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşıyor.” ifadelerini kullandı.